Зеленский не смог назвать сроки передачи Украине ракет ATACMS

Зеленский отметил, что переговоры по поставкам ракет Киеву продолжаются. Решение пока не принято, уточнил украинский лидер.

«Сначала надо сделать, а потом будем делиться информацией, каким образом это произошло», - добавил Зеленский.

Американские СМИ в среду сообщили, что в Белом доме тайно обсуждают возможность предоставления Украине ATACMS. В Пентагоне предупредили власти страны, что располагают небольшим количеством этих ракет.

Помощник главы оборонного ведомства США Лаура Купер ранее высказала сомнения относительно необходимости предоставления Киеву ATACMS. По ее словам, альтернативой являются дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Украина уже получила, передает «Радиоточка НСН».

