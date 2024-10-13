«Утратил актуальность»: Белоусов отменил кадровый резерв в МО
При этом попасть в кадровый резерв госсектора теперь не смогут иноагенты и уволенные за коррупцию граждане.
В январе 2024 года президент Владимир Путин подписал указ о создании федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе. Он подразумевает введение определенных механизмов и критериев для принятия на работу специалистов в различные министерства. При этом в некоторых ведомствах резерв уже решили упразднить.
В МО ОТМЕНА
Так, министр обороны России Андрей Белоусов отменил положение о кадровом резерве в ведомстве. Накануне он подготовил проект соответствующего приказа. По мнению Белоусова, это положение уже утратило свою актуальность. В пояснительной записке к приказу говорится, что он признается утратившим силу в целях реализации указа президента о кадровом резерве.
«Приказываю признать утратившим силу приказ министра обороны РФ от 14 августа 2017 г. №495 «Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации» <...> с изменениями, внесенными приказом министра обороны РФ от 23 ноября 2017 г. №698», - говорится в документе.
Единый федеральный кадровый резерв был учрежден в январе 2024 года. Его механизм подразумевает единые принципы отбора государственных служащих и требования к ним. Он был создан с целью назначения определенных лиц на руководящие должности в ведомствах и государственных компаниях. При этом также существуют и ведомственные резервы.
В январе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, создающий в стране федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе. До этого был принят закон о кадровом резерве, который вступил в силу 19 декабря 2023 года. Министр труда Антон Котяков назвал включение в кадровый резерв одним из «инструментов социального лифта».
«ИНОАГЕНТАМ – НЕТ! УЧАСТНИКАМ СВО – ДА!»
Новый механизм кадрового резерва сменил прежнюю систему отбора специалистов для госсектора в России. Претендентам на кадровый резерв необходимо проходить специальный отбор, рассказывать о своих доходах и подвергаться процедуре определенных проверок.
При этом, по указу президента, теперь в резерв нельзя включать лица, имеющие иностранное гражданство, уклоняющиеся от службы в армии, а также иноагентов. Кроме того, в резерв не могут попасть граждане, не имеющие необходимого образования и стажа, а также имеющие неснятое дисциплинарное взыскание. К тому же присоединению к резерву не подлежат лица, ранее уволенные за коррупционную деятельность.
Подготовка реформы федерального кадрового резерва для замещения должностей на государственной гражданской службе в России началась в октябре 2023 года. В 2017 году Путин говорил о намерении расширить направление работы с кадровым резервом.
При этом после публикации указа главы государства пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что участники СВО смогут попасть в федеральный кадровый резерв на госслужбе, но для этого им необходимо будет пройти специальное обучение.
«Те, кто пожелают пройти необходимые программы совершенствования своих знаний, обучение, конечно же, войдут в эти списки», - сказал официальный представитель Кремля.
Для подготовки кадрового управленческого резерва для госслужбы в Высшей школе госуправления (ВШГУ РАНХиГС) была запущена специальная программа, которую уже успели окрестить «школой губернаторов». В РАНХиГС по инициативе главы государства даже был создан проект «Время героев», к которому присоединились участники спецоперации. Путин в ходе встречи с выпускниками программы заявил, что из них должен образоваться федеральный кадровый резерв страны.
Ранее Владимир Путин назвал своим упущением отсутствие женщин-губернаторов в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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