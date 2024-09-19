Лица со статусом иноагента будут исключены из кадрового резерва госорганов

Граждане и госслужащие, получившие статус иностранного агента, теперь подлежат исключению из кадрового резерва федеральных органов власти. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован в четверг.

Согласно документу, внесены изменения в «Положение о кадровом резерве федерального государственного органа и органа публичной власти федеральной территории», утвержденное в 2017 году.

В осеннюю сессию в Госдуму могут быть внесены изменения в законодательство об иноагентах

Пункты, касающиеся оснований для исключения граждан и госслужащих из кадрового резерва, были дополнены новым подпунктом, в котором указано, что получение статуса иностранного агента теперь является основанием для исключения.

С 2012 года статус иностранного агента в России присваивается различным организациям и лицам, а меры контроля за их деятельностью постоянно усиливаются. Иноагенты обязаны маркировать свои материалы, не могут получать госфинансирование для творчества, преподавать и вести просветительскую работу среди детей. Внесение в реестр с 2022 года не требует зарубежного финансирования — достаточно «иностранной поддержки» или «иностранного влияния», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ИноагентыВладимир ПутинРоссия

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