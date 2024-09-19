Лица со статусом иноагента будут исключены из кадрового резерва госорганов

Пункты, касающиеся оснований для исключения граждан и госслужащих из кадрового резерва, были дополнены новым подпунктом, в котором указано, что получение статуса иностранного агента теперь является основанием для исключения.

С 2012 года статус иностранного агента в России присваивается различным организациям и лицам, а меры контроля за их деятельностью постоянно усиливаются. Иноагенты обязаны маркировать свои материалы, не могут получать госфинансирование для творчества, преподавать и вести просветительскую работу среди детей. Внесение в реестр с 2022 года не требует зарубежного финансирования — достаточно «иностранной поддержки» или «иностранного влияния», передает «Радиоточка НСН».