Лица со статусом иноагента будут исключены из кадрового резерва госорганов
Граждане и госслужащие, получившие статус иностранного агента, теперь подлежат исключению из кадрового резерва федеральных органов власти. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован в четверг.
Согласно документу, внесены изменения в «Положение о кадровом резерве федерального государственного органа и органа публичной власти федеральной территории», утвержденное в 2017 году.
Пункты, касающиеся оснований для исключения граждан и госслужащих из кадрового резерва, были дополнены новым подпунктом, в котором указано, что получение статуса иностранного агента теперь является основанием для исключения.
С 2012 года статус иностранного агента в России присваивается различным организациям и лицам, а меры контроля за их деятельностью постоянно усиливаются. Иноагенты обязаны маркировать свои материалы, не могут получать госфинансирование для творчества, преподавать и вести просветительскую работу среди детей. Внесение в реестр с 2022 года не требует зарубежного финансирования — достаточно «иностранной поддержки» или «иностранного влияния», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru