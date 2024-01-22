Путин подписал указ о федеральном кадровом резерве
Федеральный кадровый резерв создан в России с целью назначения на руководящие должности в ведомствах и государственных компаниях. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
До этого был принят закон о кадровом резерве, который вступил в силу 19 декабря 2023 года. Министр труда Антон Котяков ранее назвал включение в кадровый резерв одним из инструментов социального лифта.
Федеральный кадровый резерв будет формироваться для выбора управленческих кадров уровня заместителей федеральных министров, глав федеральных служб и агентств с заместителями. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в дальнейшем принципы формирования резерва будут распространены на более низкие должности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru