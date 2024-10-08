Индексация и 13-я пенсия? Какие изменения по пенсионным выплатам ждут россиян
Пока депутат Сергей Миронов призывает выплачивать гражданам 13-ю пенсию, пенсионерам в России обещают индексацию пенсий до 24 тысяч рублей в 2025 году.
В России увеличат среднюю пенсию по старости – она вырастет до 24,1 тысячи рублей в 2025 году. Это следует из материалов проекта бюджета Социального фонда, увеличение составит 7,5% по сравнению с 2024 годом. Так, к концу 2024 года средняя страховая пенсия вырастет до 22,4 тысячи рублей, а уже спустя год эта сумма увеличится на 7,5% до 24,1 тысячи.
Ранее 8 июля президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом напомнил министр финансов России Антон Силуанов.
«Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году», — цитируют министра РИА Новости.
Согласно прогнозам Минэкономразвития, инфляция в 2024 году составит 7,3%. В проекте федерального бюджета на следующий год предусмотрено возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров.
ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ ПО 13-ой
Тем временем глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, которые получают пенсию по старости. Письмо с соответствующей инициативой он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
«В соответствии с законом «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» доходы по обязательному пенсионному страхованию в текущем году должны составить 10,537 трлн рублей, то есть предполагался рост на 11,4%. Как следует из данных аналитического портала ФНС России, за период январь–июль 2024 года поступления по данным видам страховых взносов выросли на 32,4%, то есть существенно более высокими темпами», - приводят текст письма «Известия».
По словам Миронова, выплата 13-ой пенсии послужила бы восстановлением социальной справедливости для людей, которые всю жизнь работали на благо страны.
Он подчеркнул, что многие пенсионеры сегодня находятся за чертой бедности, а их пенсии ниже средней зарплаты в «четыре раза».
Идея о 13-ой пенсии также видится разумной и правильной и экономисту, доценту кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорю Балынину, который предложил платить 13-й пенсию пенсионерам на дни рождения.
«Предлагаю осуществлять разовую выплату на день рождения, начиная с 70 лет, либо в сумме равной фиксированной выплате, либо в денежной оценке набранных пенсионных баллов», – сказал он в беседе aif.ru.
По его словам, такой вариант более интересен, так как сумма дополнительной выплаты будет индивидуальной в зависимости от набранных пенсионных баллов.
БАЛЛЫ НЕ ПОМОГУТ
При этом заслуженный экономист России Владимир Гришин считает, что индексация пенсий не поможет, а система пенсионных баллов – вообще обман.
Гришин рассказал, что существует потребительская инфляция, которая может достигать 15-20%, тогда как официальный уровень инфляции – 9%. Таким образом, индексация пенсий в январе примерно на 10% - это фактически компенсация повышения цен в магазинах, которое государство не может контролировать.
Также Гришин отметил, что после введения пенсионных баллов размер пенсий упал в два раза. Если отменить баллы и сделать пенсионную систему более справедливой, то пенсии вырастут в два раза – с 20 тысяч до 30 тысяч рублей.
НОЯБРЬСКИЕ ОБНОВЛЕНИЯ
Также повышение пенсий ждет и некоторые группы пенсионеров с ноября этого года. Так, с 1 ноября будут пересчитаны доплаты к пенсиям для членов лётных экипажей гражданской авиации и некоторых работников угольной промышленности. Право на доплату имеют пенсионеры летных экипажей с выслугой не менее 25 лет у мужчин и 20 лет для женщин.
Помимо этого, в ноябре проиндексируют пенсию пенсионерам, которые прекратили работать и достигли 80 лет, а также инвалидам первой группы – они получат больше на 8134,88 рубля.
Также в Москве к 83-й годовщине контрнаступления под столицей ветераны получат единовременную выплату в 40 000 рублей. Выплаты по уходу за подопечными и инвалидами также вырастут во Владимирской области - за подопечными - до 19 242 рублей, а за инвалидами - до 24 053 рублей.
БЕЛАЯ ЗАРПЛАТА И БАЛЛЫ
По мнению некоторых депутатов, высокую пенсию в старости гарантировать себе можно, если соблюдать некоторые правила.
Так, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что необходимо отказаться от зарплаты в конверте в пользу белой, наработать хороший стаж и количество пенсионных баллов.
«Часто так бывает, когда человек работает в теневой занятости, получает зарплату в конверте, не набирает необходимое количество баллов, но даже в этом случае государство ему доплачивает до прожиточного минимума из федерального бюджета либо из регионального», — пояснила депутат в беседе с «Лентой.ру».
Также она посоветовала отложить пенсионные сбережения.
«Сейчас государство дает возможность софинансирования, и этими возможностями нужно пользоваться, потому что это примерно 360 тысяч рублей», — поделилась парламентарий.
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