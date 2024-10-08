Индексация и 13-я пенсия? Какие изменения по пенсионным выплатам ждут россиян

В России увеличат среднюю пенсию по старости – она вырастет до 24,1 тысячи рублей в 2025 году. Это следует из материалов проекта бюджета Социального фонда, увеличение составит 7,5% по сравнению с 2024 годом. Так, к концу 2024 года средняя страховая пенсия вырастет до 22,4 тысячи рублей, а уже спустя год эта сумма увеличится на 7,5% до 24,1 тысячи.

Ранее 8 июля президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом напомнил министр финансов России Антон Силуанов.

«Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году», — цитируют министра РИА Новости.

Согласно прогнозам Минэкономразвития, инфляция в 2024 году составит 7,3%. В проекте федерального бюджета на следующий год предусмотрено возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров.