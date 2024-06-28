Путин назвал своим упущением отсутствие женщин-губернаторов в России
Число женщин во всех звеньях руководства в России недостаточно. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС он заявил, что отсутствие в стране женщин-губернаторов является его упущением, и пообещал «работать над собой».
При этом глава государства указал, что, по его мнению, было бы ошибкой следовать примеру других стран и выбирать на определённые должности «по гендерному принципу».
«Нужно отбирать, прежде всего, по личным и деловым качествам», - заключил он, добавив, что по очень многим направлениям женщины действительно демонстрируют блестящие результаты.
Ранее аналитический центр НАФИ провёл исследование и выяснил, что большинство работающих россиян (47%) считают, что эффективность руководителя не зависит от его пола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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