Путин назвал своим упущением отсутствие женщин-губернаторов в России

На встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС он заявил, что отсутствие в стране женщин-губернаторов является его упущением, и пообещал «работать над собой».

При этом глава государства указал, что, по его мнению, было бы ошибкой следовать примеру других стран и выбирать на определённые должности «по гендерному принципу».

«Нужно отбирать, прежде всего, по личным и деловым качествам», - заключил он, добавив, что по очень многим направлениям женщины действительно демонстрируют блестящие результаты.

Ранее аналитический центр НАФИ провёл исследование и выяснил, что большинство работающих россиян (47%) считают, что эффективность руководителя не зависит от его пола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».