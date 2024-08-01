Аудит Белоусова: «Чистки» в Минобороны РФ дошли до «Военторга»

Павлову и другим задержанным предъявили обвинения по статье о мошенничестве в составе организованной группы либо в особо крупном размере (до десяти лет лишения свободы). В министерстве сообщили, что провели 64 обыска дома у руководства и сотрудников военного ведомства, в помещениях «Военторга» и ряда компаний. Всего по делу допросили более 30 свидетелей.

При этом из данных на сайте госзакупок следует, что сумма контрактов «Военторга», где компания является поставщиком, в этом году снизилась в 23 раза по сравнению с предыдущим – с 2,181 млрд рублей до 94,7 млн рублей.

«Военторг» организовывает питание и оказывает другие услуги в сфере бытового обеспечения для Минобороны, других ведомств и министерств. В 2016 году он стал единственным поставщиком имущества вещевой службы для армии России.

«ЧИСТКА» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

«Военторг» упоминается и в деле бывшего замминистра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова, который был арестован по делу «коррупционной направленности». Военачальника подозревают в растрате средств, выделенных на производство и закупку индивидуальных рационов питания (сухпайков). Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», за что получал «откаты». Сумма ущерба по делу Булгакова составила 1,3 млрд рублей.

«Чистка» кадров среди чиновников Минобороны, вошедшая в активную фазу при новом главе ведомства Андрее Белоусове, продолжается. В среду, 31 июля, РБК со ссылкой на источник сообщило, что был уволен глава департамента военного имущества Минобороны Михаил Сапунов. О том, что чиновник снят с должности, в соцсетях написал и глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

С сентября 2017 года Сапунов был директором департамента имущественных отношений Минобороны. В 2020 году он возглавил департамент военного имущества.

При этом Владимир Рогов в разговоре с НСН отметил, что ушедшему с должности Михаилу Сапунову не следует бояться визита ФСБ РФ после увольнения.