Аудит Белоусова: «Чистки» в Минобороны РФ дошли до «Военторга»
Глава департамента военного имущества МО РФ Сапунов покинул должность, военный суд продлил арест экс-начальнику Главного управления связи ВС РФ Шамарину. Между тем руководителя «Военторга» задержали по делу о крупном хищении при контрактах для министерства.
Руководителя АО «Военторг» задержали по делу о хищении в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд Министерства обороны, сообщило МВД России. Его имя не указано в сообщении, однако с 2012 года гендиректором «Военторга» является Владимир Павлов.
Согласно версии следствия, в 2019 году руководитель «Военторга» и сотрудники вместе с соучастниками в Москве, Ставропольском крае, Псковской области, Северной Осетии – Алании и других регионах заключили госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на сумму порядка 625 млн рублей.
Отмечается, что с декабря 2019 по декабрь 2022 года они приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был 41-летний уроженец Северной Осетии. После этого злоумышленники продали продукцию Минобороны, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 млн рублей».
Павлову и другим задержанным предъявили обвинения по статье о мошенничестве в составе организованной группы либо в особо крупном размере (до десяти лет лишения свободы). В министерстве сообщили, что провели 64 обыска дома у руководства и сотрудников военного ведомства, в помещениях «Военторга» и ряда компаний. Всего по делу допросили более 30 свидетелей.
При этом из данных на сайте госзакупок следует, что сумма контрактов «Военторга», где компания является поставщиком, в этом году снизилась в 23 раза по сравнению с предыдущим – с 2,181 млрд рублей до 94,7 млн рублей.
«Военторг» организовывает питание и оказывает другие услуги в сфере бытового обеспечения для Минобороны, других ведомств и министерств. В 2016 году он стал единственным поставщиком имущества вещевой службы для армии России.
«ЧИСТКА» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
«Военторг» упоминается и в деле бывшего замминистра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова, который был арестован по делу «коррупционной направленности». Военачальника подозревают в растрате средств, выделенных на производство и закупку индивидуальных рационов питания (сухпайков). Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», за что получал «откаты». Сумма ущерба по делу Булгакова составила 1,3 млрд рублей.
«Чистка» кадров среди чиновников Минобороны, вошедшая в активную фазу при новом главе ведомства Андрее Белоусове, продолжается. В среду, 31 июля, РБК со ссылкой на источник сообщило, что был уволен глава департамента военного имущества Минобороны Михаил Сапунов. О том, что чиновник снят с должности, в соцсетях написал и глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
С сентября 2017 года Сапунов был директором департамента имущественных отношений Минобороны. В 2020 году он возглавил департамент военного имущества.
При этом Владимир Рогов в разговоре с НСН отметил, что ушедшему с должности Михаилу Сапунову не следует бояться визита ФСБ РФ после увольнения.
«Мы не пересекались с Сапуновым, но знаю, что он уволился самостоятельно и что у него достаточно большой опыт управления городами ближнего Подмосковья, в частности, неофициальной столицей Подмосковья Красногорском и Краснознаменском. Уход с поста главы департамента в Минобороны был его личным решением, возможно, у Сапунова другие планы на будущее. Думаю, если он честный человек, ему незачем ждать визита ФСБ и бояться повторить участь крупных военачальников, оказавшихся в новостных сводках», – говорил Рогов.
Между тем военный суд продлил арест экс-начальнику Главного управления связи Вооруженных сил России, генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину. Он обвиняется в получении взятки в размере свыше 36 млн рублей. Своей вины он не признал. Шамарин пробудет под арестом до 21 октября.
Кроме того, в рамках дела экс-замминистра Тимура Иванова по подозрению в злоупотреблении полномочиями был задержан Андрей Белков. Он возглавлял Военно-строительную компанию (ВСК) Минобороны РФ, курируемую ранее самим Ивановым, в зоне ответственности которой находились капремонты, строительство и реконструкции объектов МО.
По предварительной информации, фигурант подозревается в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа, а именно закупке томографа по завышенным ценам в период своего руководства компанией. Суд заключил его под стражу до 23 сентября.
АУДИТ БЕЛОУСОВА
Ранее при обыске у Дмитрия Булгакова обнаружили нестандартные картины. На полотнах в исторических декорациях XIX и XX веков были изображены экс-министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и другие военачальники. На зафотошопленной реплике картины 100-летия советской и российской армии вместе с ним изображены, в частности, Руслан Цаликов, который был снят с должности замминистра обороны, и Юрий Садовенко, которого также сняли с должности.
Глава Роскосмоса Юрий Борисов, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов также изображены на картине. Сейчас они находятся при исполнении.
В мае журналисты задали вопрос министру обороны РФ Андрею Белоусову об арестах российских генералов. На кадрах видно, как Белоусов идет по коридору и слышит вопрос, но оставляет его без ответа.
Еще перед вступлением в должность главы МО РФ Белоусов заявлял, что всегда руководствуется «железобетонным» принципом: «ошибаться можно, врать нельзя». Тогда он отметил, что не пожалеет здоровья и жизни для решения поставленных задач на новой должности.
Кроме того, Белоусов указывал, что перед ним стоит одна из ключевых задач – это интеграция экономики Вооруженных сил в общую экономику России. Министр подчеркнул, что предстоит оптимизация военных расходов и повышение их эффективности. Также он подчеркивал необходимость усиления контроля за ценообразованием в рамках гособоронзаказа.
Экономист Василий Колташов в разговоре с НСН ранее выражал уверенность в том, что Андрей Белоусов сможет устранить коррупцию в Минобороны и позаботиться о развитии военно-промышленного комплекса.
«Белоусов должен будет придать военному ведомству режим строгости и внутреннего порядка. При нем будет решаться вопрос устранения коррупции в ведомстве. Также Минобороны будет не просто ведомством, которое поглощает деньги для обеспечения обороноспоспобности страны. Министерство станет ведомством, которое решает задачи технического обеспечения, технологического развития», – говорил Колташов.
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова на должность министра обороны 12 мая. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что возглавить оборонное ведомство должен человек, который «открыт для инноваций и оперативного внедренчества», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области два человека пострадали после атаки украинского дрона
- «Я иду за тобой»: Маск заявил, что отвезет Мадуро в Гуантанамо
- Главу филиала Военно-строительной компании арестовали по делу о хищениях
- В России число автомобилей старше 10 лет превысило 70% всего автопарка
- Медведчук сообщил о планах Зеленского мобилизовать мужчин старше 60 лет
- В Белгороде возобновят работу учреждений культуры и спорта
- СМИ: Гершкович 2 августа сможет вернуться в США в рамках обмена
- Украинские БПЛА атаковали три населенных пункта в Белгородской области
- ВСУ потеряли за июль более 60 тысяч военных
- Российская пловчиха Кирпичникова завоевала серебро Олимпиады для Франции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru