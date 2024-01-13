Устроили заваруху: Йеменские хуситы попали под удар
Хуситы в Йемене получили логичный ответ на атаки западных кораблей, и даже Иран не вступится за своего союзника в этой ситуации, считают российские эксперты.
Новая атака США в Йемене была направлена против радарной установки хуситов. Об этом заявили в центральном командовании Пентагона. Удар нанесла с американского эсминца ракета «Томагавк».
В ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли 60 ударов по объектам йеменских хуситов. Совместную операцию назвали «Страж процветания». Целью стали радары, системы ПВО, а также склады и места запуска беспилотников и ракет. Сообщалось, что мирное население удары не затронули. Это произошло после требования Совбеза ООН к хуситам прекратить нападения на суда в Красном море.
По данным ВВС США, по 16 объектам в Йемене выпущено более 100 крылатых ракет «Томагавк», поражено свыше 60 целей.
Перед началом операции Совбез ООН принял резолюцию США, осуждающую атаки на суда в Красном море, что дало Западу для ударов по хуситам правовую основу.
Президент США Джо Байден назвал йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) террористической группировкой и пообещал продолжить наносить удары по хуситам. Об этом сообщило агентство Reuters.
Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Белого дома Джо Байдена за нанесение ударов по йеменскому движению «Ансар Алла» (хуситы). Об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп обрушился на Байдена за то, что тот выделяет средства на бомбардировки Йемена вместо того, чтобы решить проблему с мигрантами на южной границе Соединенных Штатов.
«Джо Байден - худший президент в истории Соединенных Штатов!» - резюмировал Трамп.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль осуждает удары США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене. По его словам, проведенная атака не легитимна с точки зрения международного права. Вместе с тем Песков подчеркнул, что Россия неоднократно призывала хуситов отказаться от ударов по международным торговым судам, называя такую тактику неверной.
С аналогичной позицией выступила представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, эта атака представляет собой «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом».
Йеменские хуситы, поддерживающие «Хамас», наносят удары по судам, которые они связывают с Израилем. Это создало угрозу международному судоходству.
Росавиация сообщила, что на фоне событий в Йемене ввела запрет на использование его воздушного пространства для полетов российских авиакомпаний.
Хуситы получили логичный ответ на атаки западных кораблей. Об этом НСН заявил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«Йемен — страна сложная. Хуситы не олицетворяют Йемен. Это группа племен и племенных объединений Севера, существующая достаточно давно, которых южане люто ненавидят. Они хорошо вооружены и оснащены. На Ближнем Востоке любое племя, обладающее современным оружием, или религиозная группировка могут устроить такую заваруху, которую не устроит ни одна страна. Любой населенный пункт здесь становится укрепрайоном, а любой боец по подготовке вполне сравним со спецназовцем. Конечно, к таким племенам надо относиться с уважением, но все остальные соседи будут их резать», — сказал Сатановский.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН заявил, что за хуситов не вступится даже Иран.
«Конечно, Иран осудил удары США и Великобритании, но на этом все закончилось. Я думаю, что никаких действий больше не будет. Это очень сложная ситуация, так как хуситы начали наносить удары по торговым судам, они нападали не на военную технику. Следовало ожидать какого-то ответа на эту историю, это ведь международное судоходство. Что Иран может сделать? Войной пойдет на США? Не сомневаюсь, что не пойдет», - сказал он.
Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что из-за атак хуситов объем перевозок по Суэцкому каналу упал на 28%, а стоиомть перевозок увеличилась на 310%, отмечает «Радиоточка НСН».
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