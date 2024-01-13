Устроили заваруху: Йеменские хуситы попали под удар

В ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли 60 ударов по объектам йеменских хуситов. Совместную операцию назвали «Страж процветания». Целью стали радары, системы ПВО, а также склады и места запуска беспилотников и ракет. Сообщалось, что мирное население удары не затронули. Это произошло после требования Совбеза ООН к хуситам прекратить нападения на суда в Красном море.

По данным ВВС США, по 16 объектам в Йемене выпущено более 100 крылатых ракет «Томагавк», поражено свыше 60 целей.

Перед началом операции Совбез ООН принял резолюцию США, осуждающую атаки на суда в Красном море, что дало Западу для ударов по хуситам правовую основу.