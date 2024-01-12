Посольство: Данных о пострадавших в Йемене россиянах не поступало
Данных о россиянах, пострадавших в результате ударов США и Великобритании по Йемену, нет. Об этом сообщили в посольстве России в республике.
«По состоянию на утро 12 января информации о росгражданах, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену, в посольство не поступало», — указали в дипмиссии.
Посольство подчеркнуло, что продолжает следить за ситуацией.
Ранее США и Британия атаковали объекты правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла». По данным американских ВВС, удары нанесли по более чем 60 объектам хуситов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru