Посольство: Данных о пострадавших в Йемене россиянах не поступало

«По состоянию на утро 12 января информации о росгражданах, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену, в посольство не поступало», — указали в дипмиссии.

Посольство подчеркнуло, что продолжает следить за ситуацией.

Ранее США и Британия атаковали объекты правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла». По данным американских ВВС, удары нанесли по более чем 60 объектам хуситов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

