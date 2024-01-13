Постпред США в ООН объяснила удары по Йемену необходимостью

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд объяснила удары по Йемену необходимостью. Об этом дипломат заявила на заседании Совета безопасности всемирной организации, передает РИА Новости.

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По словам Томас-Гринфилд, атаки на Йемен пропорциональны и соответствуют международному праву.

Ранее США и Великобритания атаковали объекты правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла». Американские ВВС заявили об ударах по более чем 60 объектам хуситов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кремль осудил атаки, назвав их нелегитимными. Кроме того, в МИД России назвали происходящее «примером извращения англосаксами резолюций СБ ООН» и пренебрежением международным правом.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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