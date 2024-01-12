Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты над Йеменом

В ночь на 12 января США и Великобритания начали военную операцию «Страж процветания» против проиранских повстанцев-хуситов в Йемене, которые перед этим несколько раз атаковали суда в Красном море. По данным ВВС США, по 16 объектам в Йемене выпущено более 100 крылатых ракет «Томагавк», поражено свыше 60 целей.

Иран не будет вступаться за хуситов, хотя формально и осуждает военную операцию США и Великобритании в Йемене, заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН. Аналогичной точки зрения придерживается и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

