Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты над Йеменом
Росавиация сообщила, что на фоне событий в Йемене ввела запрет на использование его воздушного пространства для полетов российских авиакомпаний.
В ночь на 12 января США и Великобритания начали военную операцию «Страж процветания» против проиранских повстанцев-хуситов в Йемене, которые перед этим несколько раз атаковали суда в Красном море. По данным ВВС США, по 16 объектам в Йемене выпущено более 100 крылатых ракет «Томагавк», поражено свыше 60 целей.
Иран не будет вступаться за хуситов, хотя формально и осуждает военную операцию США и Великобритании в Йемене, заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН. Аналогичной точки зрения придерживается и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
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