СМИ: Италия отказалась участвовать в ударах по хуситам

В ночь на 12 января США и Великобритания начали военную операцию «Страж процветания» против проиранских повстанцев-хуситов в Йемене, которые перед этим несколько раз атаковали суда в Красном море. По данным ВВС США, по 16 объектам в Йемене выпущено более 100 крылатых ракет «Томагавк», поражено свыше 60 целей, передает «Радиоточка НСН».

