СМИ: Италия отказалась участвовать в ударах по хуситам
12 января 202413:33
Италия отказалась участвовать в ударах по хуситам после соответствующего запроса от США и Британии, сообщает Reuters.
По данным издания, Рим ответил отказом, но причина такого решения не приводится.
В ночь на 12 января США и Великобритания начали военную операцию «Страж процветания» против проиранских повстанцев-хуситов в Йемене, которые перед этим несколько раз атаковали суда в Красном море. По данным ВВС США, по 16 объектам в Йемене выпущено более 100 крылатых ракет «Томагавк», поражено свыше 60 целей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru