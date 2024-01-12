СМИ: Италия отказалась участвовать в ударах по хуситам

Италия отказалась участвовать в ударах по хуситам после соответствующего запроса от США и Британии, сообщает Reuters.

По данным издания, Рим ответил отказом, но причина такого решения не приводится.

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В ночь на 12 января США и Великобритания начали военную операцию «Страж процветания» против проиранских повстанцев-хуситов в Йемене, которые перед этим несколько раз атаковали суда в Красном море. По данным ВВС США, по 16 объектам в Йемене выпущено более 100 крылатых ракет «Томагавк», поражено свыше 60 целей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Ближний ВостокЙеменВеликобританияСШАИталия

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