«Страж процветания»: США и Великобритания начали военную операцию в Йемене

Отмечается, что операция стала ответом на игнорирование требований прекратить атаки на проходящие через Красное море суда и ракетные удары по городам Израиля, которые осуществляют йеменские группировки с начала войны в секторе Газа.

Перед началом операции Совбез ООН принял резолюцию США, осуждающую атаки на суда в Красном море, что дало Западу для ударов по хуситам правовую основу.

По данным ВВС США, по 16 объектам в Йемене выпущено более 100 крылатых ракет «Томагавк», поражено свыше 60 целей.

В ответ на авиаудары армия Йемена приступила к массовому запуску ракет класса «земля-земля». Также йеменские хуситы объявили в подконтрольных им районах страны принудительную мобилизацию. Об этом сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на лидера мятежного движения «Ансар Аллах» Абдель Малека аль-Хуси. По его словам, воевать отправятся тысячи человек. Глава движения также призвал сторонников продолжать демонстрации и боевую подготовку и вносить денежные пожертвования.

БЕЗ ВЕДОМА КОНГРЕССА

Тем временем законодатели уверены, что Байден должен был перед нанесением ударов по хуситам уведомить об этом Конгресс. Об этом на своей странице в соцсети X заявил член Палаты представителей Конгресса США Ро Кханна.

По его словам, такие действия Байдена соответствовали бы первой статье Конституции США. «Я буду настаивать на этом независимо от того, демократ или республиканец возглавляет Белый дом», — подчеркнул Кханна.