«Тупиковая ситуация»: Иран не станет воевать с США из-за атаки на хуситов

«За хуситов никто вступаться не будет. Иран, судя по всему, раньше помогал хуситам вооружением, боевой техникой и специалистами. Но Иран особо эту историю не афишировал никогда, отнекивался. Конечно, Иран осудил удары США и Великобритании, но на этом все закончилось. Я думаю, что никаких действий больше не будет. Это очень сложная ситуация, так как хуситы начали наносить удары по торговым судам, они нападали не на военную технику. Следовало ожидать какого-то ответа на эту историю, это ведь международное судоходство. Что Иран может сделать? Войной пойдет на США? Не сомневаюсь, что не пойдет. Это тупиковая ситуация на самом деле», - объяснил он.

Поэтому, по его словам, для Ближнего Востока эта ситуация вряд ли будет иметь какие-то серьезные последствия, эскалация будет краткосрочной.

«Я думаю, что для Ближнего Востока эта ситуация вряд ли будет иметь какие-то серьезные последствия. В краткосрочной перспективе возможна эскалация, так как хуситы заявили, что они нанесут еще более ужасные удары. Если они будут отвечать, эскалация продолжится. Мы пока не можем понять, до какого уровня эскалация возможна. При этом хуситы опять привлекли к себе внимание, так как на фоне ситуации в Газе о них уже начали забывать. Они опять о себе напомнили», - подытожил собеседник НСН.

Москва запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с нанесением Великобританией и США ударов по Йемену на 12 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщило постоянное представительство России в ООН, передает «Радиоточка НСН».

