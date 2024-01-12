«Тупиковая ситуация»: Иран не станет воевать с США из-за атаки на хуситов
Андрей Чупрыгин заявил НСН, что за хуситов никто вступаться не будет, так как это приведет к войне с США.
Иран не будет вступаться за хуситов, хотя формально и осуждает военную операцию США и Великобритании в Йемене, заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН.
В ночь на 12 января США и Великобритания начали военную операцию «Страж процветания» против проиранских повстанцев-хуситов в Йемене, которые перед этим несколько раз атаковали суда в Красном море. По данным ВВС США, по 16 объектам в Йемене выпущено более 100 крылатых ракет «Томагавк», поражено свыше 60 целей.
«За хуситов никто вступаться не будет. Иран, судя по всему, раньше помогал хуситам вооружением, боевой техникой и специалистами. Но Иран особо эту историю не афишировал никогда, отнекивался. Конечно, Иран осудил удары США и Великобритании, но на этом все закончилось. Я думаю, что никаких действий больше не будет. Это очень сложная ситуация, так как хуситы начали наносить удары по торговым судам, они нападали не на военную технику. Следовало ожидать какого-то ответа на эту историю, это ведь международное судоходство. Что Иран может сделать? Войной пойдет на США? Не сомневаюсь, что не пойдет. Это тупиковая ситуация на самом деле», - объяснил он.
Поэтому, по его словам, для Ближнего Востока эта ситуация вряд ли будет иметь какие-то серьезные последствия, эскалация будет краткосрочной.
«Я думаю, что для Ближнего Востока эта ситуация вряд ли будет иметь какие-то серьезные последствия. В краткосрочной перспективе возможна эскалация, так как хуситы заявили, что они нанесут еще более ужасные удары. Если они будут отвечать, эскалация продолжится. Мы пока не можем понять, до какого уровня эскалация возможна. При этом хуситы опять привлекли к себе внимание, так как на фоне ситуации в Газе о них уже начали забывать. Они опять о себе напомнили», - подытожил собеседник НСН.
Москва запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с нанесением Великобританией и США ударов по Йемену на 12 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщило постоянное представительство России в ООН, передает «Радиоточка НСН».
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