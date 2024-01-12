ХАМАС возложило ответственность на США за последствия агрессии против Йемена
Палестинское движение ХАМАС считает, что операция Великобритании и Соединенных Штатов в Йемене является нарушением суверенитета арабской республики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.
Отмечается, что ХАМАС возлагает ответственность за последствия операции для безопасности региона на Лондон и Вашингтон. Также движение указало, что решительно осуждает агрессию против Йемена.
Ранее, 12 января, США и Великобритания ударили по объектам правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла». Иран назвал происходящее нарушением территориальной целостности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru