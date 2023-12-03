Украина «закончится»? В Киеве усомнились в существовании страны

Мэр Киева Виталий Кличко начал опасаться в фактическом существовании Украины. В России и на Западе убеждены, что Украине придется расстаться с частью территорий.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что в данный момент речь идет о существовании Украины в дальнейшем. Об этом Кличко заявил швейцарскому изданию 20 Minuten.

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«Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», — заявил мэр Киева.

Так Кличко прокомментировал вопрос о своих политических амбициях и планах на президентскую кампанию на Украине. По словам киевского градоначальника, в данный момент «глупо» думать об этом.

Также Кличко обратил внимание на то, что «Зеленский платит за ошибки, которые он совершил», и люди видят, кто эффективен, а кто – нет.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сделал не менее громкое заявление. Он сказал, что в результате действий Владимира Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти. Об этом политик рассказал корреспонденту издания Spiegel.

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Он также выразил мнение, что страна движется к авторитаризму, при котором все зависит от настроения одного человека.

Кличко отметил, что на сегодняшний день на Украине есть лишь один независимый институт власти - местное самоуправление, но даже на него, подчеркнул глава Киева, оказывают огромное давление.

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена считает, что ее супругу не стоит снова участвовать в выборах главы государства. Свое мнение первая леди страны высказала в подкасте издания Economist.

Зеленская призналась, что не хочет, чтобы ее муж становился президентом еще на один или два срока.

«Наверное, мы будем должны придумать что-то новое», - сказала она.

Между тем, ряд экспертов и политологов рассуждают о возможности проведения выборов на Украине в 2024 году и свержении Зеленского в ходе госпереворота. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в интервью НСН выразил уверенность, что вопрос о свержении Владимира Зеленского будут решать США. Однако, указал он, сейчас Вашингтон не хочет этого делать.

«Теоретически возможно все, но не вижу практического смысла свергать Зеленского. С точки зрения американских интересов или интересов нынешней украинской власти как целого смысла нет. То, что его популярность в народе падает – это безусловно. Но пока что все сигналы, исходящие от Администрации (президента США Джо – ред. НСН) Байдена, говорят о том, что она поддерживает Зеленского и сдавать его не собирается. Но гипотетически, думаю, что полгода-год вполне достаточно для того, чтобы от Украины остались одни воспоминания, а может и воспоминаний не останется», - говорил Ищенко.

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Ряд украинских граждан считает, что ради прекращения конфликта с Россией можно пойти на территориальные уступки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опросов.

В публикации говорится, что пока сторонников подобной идеи не много, однако их число растет.

«Растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», - говорится в статье.

По мнению авторов, это может быть связано с тем, что за год для Киева ситуация на поле боя почти не изменилась. При этом указывается, что поддержка со стороны Запада не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ), поскольку «европейцы проявляют нерешительность» в поставке боеприпасов.

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Также в статье говорится, что наблюдается растущая усталость Запада от украинского конфликта. Особенно в США, чье внимание стало больше фокусироваться на Ближнем Востоке, подчеркнули авторы.

Ранее сообщалось, что Киев может согласиться на переговоры уже весной 2024 года. Об этом написал в Telegram командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он отметил, что суть переговоров сведется к обсуждению порядка капитуляции Украины, поскольку ни одно условие, выдвинутое Киевом, не будет принято Россией.




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ФОТО: РИА Новости
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