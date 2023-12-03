Украина «закончится»? В Киеве усомнились в существовании страны

«Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», — заявил мэр Киева.

Так Кличко прокомментировал вопрос о своих политических амбициях и планах на президентскую кампанию на Украине. По словам киевского градоначальника, в данный момент «глупо» думать об этом.

Также Кличко обратил внимание на то, что «Зеленский платит за ошибки, которые он совершил», и люди видят, кто эффективен, а кто – нет.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сделал не менее громкое заявление. Он сказал, что в результате действий Владимира Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти. Об этом политик рассказал корреспонденту издания Spiegel.