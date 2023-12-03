Украина «закончится»? В Киеве усомнились в существовании страны
Мэр Киева Виталий Кличко начал опасаться в фактическом существовании Украины. В России и на Западе убеждены, что Украине придется расстаться с частью территорий.
Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что в данный момент речь идет о существовании Украины в дальнейшем. Об этом Кличко заявил швейцарскому изданию 20 Minuten.
«Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», — заявил мэр Киева.
Так Кличко прокомментировал вопрос о своих политических амбициях и планах на президентскую кампанию на Украине. По словам киевского градоначальника, в данный момент «глупо» думать об этом.
Также Кличко обратил внимание на то, что «Зеленский платит за ошибки, которые он совершил», и люди видят, кто эффективен, а кто – нет.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко сделал не менее громкое заявление. Он сказал, что в результате действий Владимира Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти. Об этом политик рассказал корреспонденту издания Spiegel.
Он также выразил мнение, что страна движется к авторитаризму, при котором все зависит от настроения одного человека.
Кличко отметил, что на сегодняшний день на Украине есть лишь один независимый институт власти - местное самоуправление, но даже на него, подчеркнул глава Киева, оказывают огромное давление.
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена считает, что ее супругу не стоит снова участвовать в выборах главы государства. Свое мнение первая леди страны высказала в подкасте издания Economist.
Зеленская призналась, что не хочет, чтобы ее муж становился президентом еще на один или два срока.
«Наверное, мы будем должны придумать что-то новое», - сказала она.
Между тем, ряд экспертов и политологов рассуждают о возможности проведения выборов на Украине в 2024 году и свержении Зеленского в ходе госпереворота. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в интервью НСН выразил уверенность, что вопрос о свержении Владимира Зеленского будут решать США. Однако, указал он, сейчас Вашингтон не хочет этого делать.
«Теоретически возможно все, но не вижу практического смысла свергать Зеленского. С точки зрения американских интересов или интересов нынешней украинской власти как целого смысла нет. То, что его популярность в народе падает – это безусловно. Но пока что все сигналы, исходящие от Администрации (президента США Джо – ред. НСН) Байдена, говорят о том, что она поддерживает Зеленского и сдавать его не собирается. Но гипотетически, думаю, что полгода-год вполне достаточно для того, чтобы от Украины остались одни воспоминания, а может и воспоминаний не останется», - говорил Ищенко.
Ряд украинских граждан считает, что ради прекращения конфликта с Россией можно пойти на территориальные уступки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опросов.
В публикации говорится, что пока сторонников подобной идеи не много, однако их число растет.
«Растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», - говорится в статье.
По мнению авторов, это может быть связано с тем, что за год для Киева ситуация на поле боя почти не изменилась. При этом указывается, что поддержка со стороны Запада не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ), поскольку «европейцы проявляют нерешительность» в поставке боеприпасов.
Также в статье говорится, что наблюдается растущая усталость Запада от украинского конфликта. Особенно в США, чье внимание стало больше фокусироваться на Ближнем Востоке, подчеркнули авторы.
Ранее сообщалось, что Киев может согласиться на переговоры уже весной 2024 года. Об этом написал в Telegram командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он отметил, что суть переговоров сведется к обсуждению порядка капитуляции Украины, поскольку ни одно условие, выдвинутое Киевом, не будет принято Россией.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев заявил о попытке США получить прибыль за счет конфликта на Украине
- Зеленский рассмотрит петицию с призывом мобилизовать чиновников и депутатов
- Джулия Робертс рассказала, что у «Красотки» планировался мрачный финал
- Украина «закончится»? В Киеве усомнились в существовании страны
- Вернувшийся в Россию Александр Ревва выступил на «Песне года»
- СМИ: российская ДРГ взяла в плен украинского пограничника
- Поступления в госбюджет Украины от таможни упали на $253 млн
- СМИ: Ротару перевезла 29-летнего внука с Украины в США
- «Аэроэкспресс» работает штатно в Москве
- Более 130 эвакуированных из Газы россиян пересекли КПП «Рафах»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru