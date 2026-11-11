В Адыгее из-за обломков БПЛА загорелась кровля пятиэтажки
Кровля пятиэтажного дома в ауле Новая Адыгея загорелась из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.
«Огонь был оперативно ликвидирован прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями МЧС», - написал он в мессенджере «Макс».
Пострадавших или погибших нет, разрушений не зафиксировано, отмечает RT.
Поврежденную кровлю восстановят в сжатые сроки. Кроме того, власти совершат обход в доме, чтобы выявить пострадавшие квартиры и оценить степень повреждения.
Ранее в Ленинградской области в портовой зоне Усть-Луга произошло возгорание из-за попадания нескольких БПЛА, пострадали три человека.
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