В Адыгее из-за обломков БПЛА загорелась кровля пятиэтажки

Кровля пятиэтажного дома в ауле Новая Адыгея загорелась из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

«Огонь был оперативно ликвидирован прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями МЧС», - написал он в мессенджере «Макс».

Пострадавших или погибших нет, разрушений не зафиксировано, отмечает RT.

Поврежденную кровлю восстановят в сжатые сроки. Кроме того, власти совершат обход в доме, чтобы выявить пострадавшие квартиры и оценить степень повреждения.

Ранее в Ленинградской области в портовой зоне Усть-Луга произошло возгорание из-за попадания нескольких БПЛА, пострадали три человека.

