Карпин рассказал о самых успешных и неудачных матчах сборной РФ за пять лет
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал самые неудачные и успешные матчи национальной команды за пять лет своей работы. Об этом специалист рассказал в интервью ТАСС.
По словам Карпина, наиболее неудачным был матч с Хорватией в ноябре 2021 года в рамках отборочного турнира чемпионата мира. Тогда сборная России уступила со счетом 0:1 и лишилась возможности квалифицироваться на мундиаль напрямую. Тренер назвал встречу неудачной с точки зрения игры.
«Наверное, лучший был со Словенией (в октябре 2021 года россияне выиграли со счетом 2:1 на отборочном турнире мирового первенства. - НСН). И худший - с Хорватией, но не потому, что игроки стали хуже, они были хорошими и со Словенией», - поделился Карпин.
Он отметил, что в матче с Хорватией имели место давление и борьба за очки, россияне играли в «бей-беги».
Ранее Валерий Карпин стал отцом в шестой раз, у тренера впервые родился сын.
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