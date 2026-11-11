«Шоу и провокация»: Что смущает Китай во встрече Си, Путина и Трампа
Трехсторонняя встреча - это уже не шоу одного актера, а возможность для провокации «коллективного Запада», объяснил в эфире НСН Сергей Санакоев.
В Пекине опасаются, что глава Белого дома Дональд Трамп устроит шоу из трехсторонней встречи лидеров Китая, США и России, если там будет место экспромту, объяснил в интервью НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
По данным The Wall Street Journal, США пока не могут согласовать с Китаем трёхстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС 18-19 ноября, поскольку китайская сторона хочет, чтобы там все шло по заранее прописанному сценарию. Санакоев указал, какого развития событий хотят избежать в Пекине.
«Непредсказуемость Трампа – это лишь часть опасений Китая. У них нет иллюзий по поводу и Трампа, и коллективного Запада, который любой ценой цепляется за свою гегемонию и ради этого готов пойти на любые действия – не просто провокации, а вплоть до развязывания Третьей мировой войны. Поэтому китайцы и говорят: вы для чего хотите использовать такую площадку? Для того, чтобы провести некое шоу, а потом говорить, что Запад столкнулся с диктаторами? Это может превратиться не в шоу одного актера, а в некое совокупное действие Запада, провокацию, чтобы минимизировать значение предлагаемых Китаем реформ в области глобального управления и максимально показать картинку о том, что Запад стоит на страже своих ценностей. Поэтому Китай хочет добиться предварительного согласования повестки дня», - объяснил эксперт.
При этом он подчеркнул, что встреча лидеров трех стран на самом деле в интересах Китая.
«Трехсторонняя встреча была бы очень полезна и с точки зрения Китая тоже. Пекин видит в этом не столько хайп или пропагандистскую историю, а возможность содержательного разговора. Прежде всего речь идет о глобальных вопросах и глобальном управлении, создании мира, который не нес бы в себе элементы гегемонии одного центра. Это повестка, которую Китай хотел бы продвигать на такого рода площадке. Ну а пока США уговаривает китайцев пойти на такой формат, Россия готова разговаривать в любом формате, а Китай идет на уступки, но с конкретными условиями о четкой подготовке встречи», - заключил собеседник НСН.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Трамп хочет обсудить на трехсторонней встрече с руководителями Китая и России, в том числе, тему ядерного оружия. По его словам, намерение провести такую встречу существует и стороны работают над «ее рамками», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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