В Пекине опасаются, что глава Белого дома Дональд Трамп устроит шоу из трехсторонней встречи лидеров Китая, США и России, если там будет место экспромту, объяснил в интервью НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

По данным The Wall Street Journal, США пока не могут согласовать с Китаем трёхстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС 18-19 ноября, поскольку китайская сторона хочет, чтобы там все шло по заранее прописанному сценарию. Санакоев указал, какого развития событий хотят избежать в Пекине.