Мэр Киева обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате действий Владимира Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти. Об этом политик рассказал корреспонденту издания Spiegel.
Он также выразил мнение, что страна движется к авторитаризму, при котором все зависит от настроения одного человека.
Кличко отметил, что на сегодняшний день на Украине есть лишь один независимый институт власти - местное самоуправление, но даже на него, подчеркнул глава Киева, оказывают огромное давление.
Ранее жена Зеленского Елена выразила мнение, что ее супругу не стоит снова участвовать в выборах главы государства, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru