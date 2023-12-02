Мэр Киева обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате действий Владимира Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти. Об этом политик рассказал корреспонденту издания Spiegel.

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Он также выразил мнение, что страна движется к авторитаризму, при котором все зависит от настроения одного человека.

Кличко отметил, что на сегодняшний день на Украине есть лишь один независимый институт власти - местное самоуправление, но даже на него, подчеркнул глава Киева, оказывают огромное давление.

Ранее жена Зеленского Елена выразила мнение, что ее супругу не стоит снова участвовать в выборах главы государства, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото:Соцсети/merkieva
ТЕГИ:ПолитикаВиталий КличкоВладимир ЗеленскийУкраина

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