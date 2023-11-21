«Решают американцы»: В свержении Зеленского не увидели смысла
США пока не хотят свергать Зеленского, но через полгода-год от Украины останутся одни воспоминания, заявил в эфире НСН политолог Ростислав Ищенко.
Вопрос о свержении президента Украины Владимира Зеленского будут решать США, однако сейчас Вашингтон не хочет этого делать, заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в интервью НСН. По его словам, президенту США Джо Байдену нужно, чтобы Украина сопротивлялась на поле боя как можно дольше.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что операция по смещению президента Украины «Майдан-3», подготовкой которой якобы занимаются российские спецслужбы, запланирована на конец 2023 года. По словам главы государства, детали плана «подвержены изменению» и необязательно, что конечной целью является его физическое устранение. При этом он вновь исключил проведение выборов на Украине. Ищенко считает, что на сегодняшний день нет смысла свергать Зеленского.
«Свергнуть можно кого угодно. Для этого достаточно, чтобы в близком окружении появились люди, желающие такого свержения. Теоретически возможно все, но не вижу практического смысла свергать Зеленского. Для какой-то отдельной личности, может быть, смысл есть. Но с точки зрения американских интересов или интересов нынешней украинской власти как целого смысла нет. То, что его популярность в народе падает – это безусловно. Но свергай, не свергай… Тут ничего не изменится. Кроме того, это будут решать американцы. Пока что все сигналы, исходящие от Администрации Байдена, говорят о том, что она поддерживает Зеленского и сдавать его не собирается», - сказал Ищенко.
Он отметил, что Байдену нужно, чтобы Украина сопротивлялась на поле боя как можно дольше. Однако, указал Ищенко, через полгода-год от Украины останутся «одни воспоминания».
«Администрация Байдена пытается делать ставку на то, что Украина будет сопротивляться как можно дольше. Байден не собирается мириться, да и возможности такой нет… Американские предложения Россию не устраивают, а российские не устраивают Америку. Зеленский тоже не собирается мириться с Россией. Но гипотетически, думаю, что полгода-год вполне достаточно для того, чтобы от Украины остались одни воспоминания, а может и воспоминаний не останется», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что само название «Майдан-3», в подготовке которого Зеленский обвинил РФ, означает признание Киева, что и первые два Майдана были не чем иным, как государственными переворотами, передает «Радиоточка НСН».
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