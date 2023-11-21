«Решают американцы»: В свержении Зеленского не увидели смысла

Он отметил, что Байдену нужно, чтобы Украина сопротивлялась на поле боя как можно дольше. Однако, указал Ищенко, через полгода-год от Украины останутся «одни воспоминания».

«Администрация Байдена пытается делать ставку на то, что Украина будет сопротивляться как можно дольше. Байден не собирается мириться, да и возможности такой нет… Американские предложения Россию не устраивают, а российские не устраивают Америку. Зеленский тоже не собирается мириться с Россией. Но гипотетически, думаю, что полгода-год вполне достаточно для того, чтобы от Украины остались одни воспоминания, а может и воспоминаний не останется», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что само название «Майдан-3», в подготовке которого Зеленский обвинил РФ, означает признание Киева, что и первые два Майдана были не чем иным, как государственными переворотами, передает «Радиоточка НСН».

