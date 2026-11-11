Врач объяснил, как Россия теряет триллионы рублей из-за пьянства граждан
Василий Шуров в эфире НСН объяснил, почему Россия потеряла почти 1,5 трлн рублей за год из-за пьянства населения.
Россия теряет триллионы рублей из-за пьянства граждан, так как учитываются непрожитые годы человека из-за ранней смертности, больничные и все медицинские расходы, заявил НСН врач психиатр-нарколог Василий Шуров.
1,5 трлн рублей лишилась за год экономика России из-за пьянства жителей страны, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные профессора Сеченовского университета Андрея Куликова. По его словам, расходы, вызванные злоупотреблением спиртными напитками, достигают 0,7% ВВП. Прямые затраты системы здравоохранения и убытки, вызванные непосредственно злоупотреблением алкоголем, в 2025 году составили почти 85 млрд рублей.
«Алкоголики часто скрываются, берут «левые» больничные, от этого страдает работодатель. Никто же не хвалится тем, что он пьет. В этом случае считается все вместе: непрожитые годы, больничные, потребность лечить людей, влияние на смертность, на качество жизни и ее продолжительность. Со стороны работодателя будет недополученная прибыль, например, плюс аварийность и криминальные вещи. Все эти параметры считаются вместе. Если берем подростков и раннюю молодость, когда у людей хорошее здоровье, алкоголь и запрещенные вещества на первом месте по причине смертности. Если подросток в 18 лет умирает, во сколько миллионов мы оценим его жизнь? Конечно, это все условности, связанные с влиянием на экономику», - отметил он.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что понятия «безопасного» уровня употребления алкоголя не существует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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