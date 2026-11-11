«Алкоголики часто скрываются, берут «левые» больничные, от этого страдает работодатель. Никто же не хвалится тем, что он пьет. В этом случае считается все вместе: непрожитые годы, больничные, потребность лечить людей, влияние на смертность, на качество жизни и ее продолжительность. Со стороны работодателя будет недополученная прибыль, например, плюс аварийность и криминальные вещи. Все эти параметры считаются вместе. Если берем подростков и раннюю молодость, когда у людей хорошее здоровье, алкоголь и запрещенные вещества на первом месте по причине смертности. Если подросток в 18 лет умирает, во сколько миллионов мы оценим его жизнь? Конечно, это все условности, связанные с влиянием на экономику», - отметил он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что понятия «безопасного» уровня употребления алкоголя не существует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

