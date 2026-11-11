Переходят на «Мафию»: В каком возрасте подростки устают от компьютерных игр
Гули Базарова заявила НСН, что подростки полюбили стратегические настольные игры, а также «Мафию».
Настольные игры сегодня активно продвигаются на уровне государства как полезный вид досуга, а молодежь постепенно устает от компьютерных развлечений, заявила НСН директор Московской школы практической психологии МИП Гули Базарова.
В России кратно вырос спрос на настольные игры — с пандемийного 2020-го в 2,7 раза. В 2026-м он может прибавить 12% по сравнению с предыдущим годом, пишут «Известия». В Совете по развитию электронной коммерции ТПП РФ прогнозируют рост рынка до 41,2 млрд рублей. Увеличение интереса к настольным играм связан со сменой аудитории: всё чаще ими увлекаются взрослые. Базарова уверена, что спрос растет больше из-за молодежи.
«Есть несколько причин. Во-первых, сейчас идет активная поддержка настольных игр. Это происходит на разных государственных мероприятиях, например, на одной из панельных дискуссий министр труда предложил для центров «Работа России» разработать настольные игры для самоопределения в профессии, для выбора конкретной работы, для привлечения молодежи в это пространство, чтобы они больше общались. В последнее время много звучит подобных предложений и идей. Невольно вспоминаешь про то, как раньше играл в «Монополию», «Активити» и другие игры. И на выходных стремишься собрать друзей, если давно не собирались», - объяснила она.
По ее словам, настольные игры стали модой для подростков, а родители используют этот досуг как вариант общения.
«Во-вторых, технологическая дистанция увеличивает и эмоциональную. Во все времена существует проблема «отцов и детей», но в цифровом мире - это особенно сказывается на семейном общении, а настольная игра выступает мостиком в этом случае между поколениями. Книги, которые интересны разным поколениям, сильно отличаются, как и контент, а через настольные игры можно и повеселиться, и забыть о тревогах, и понять друг друга лучше. Третья причина - это мода у самих подростков. С приятным удивлением для себя это обнаружила в этом году, когда встречались с подростками из разных регионов России, что они очень часто собираются, чтобы поиграть в настольные игры. На мой вопрос про игры они, оценив возраст, уважительно сказали, что, «конечно, не в лото или домино играем». Очень любят стратегические игры, например, «Колонизаторы», а еще они обожают «Мафию». Я думаю, что подростки постепенно начинают уставать от компьютерных игр, это мы наблюдаем, общаясь с ребятами, которым 16-19 лет», - отметила она.
Введение запретов не способно оторвать подростков от смартфонов. Но если внимание учащегося привлечь интересными секциями и кружками, ситуацию можно исправить, рассказала НСН экс-депутат Госдумы, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.
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