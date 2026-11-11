«Есть несколько причин. Во-первых, сейчас идет активная поддержка настольных игр. Это происходит на разных государственных мероприятиях, например, на одной из панельных дискуссий министр труда предложил для центров «Работа России» разработать настольные игры для самоопределения в профессии, для выбора конкретной работы, для привлечения молодежи в это пространство, чтобы они больше общались. В последнее время много звучит подобных предложений и идей. Невольно вспоминаешь про то, как раньше играл в «Монополию», «Активити» и другие игры. И на выходных стремишься собрать друзей, если давно не собирались», - объяснила она.

По ее словам, настольные игры стали модой для подростков, а родители используют этот досуг как вариант общения.

«Во-вторых, технологическая дистанция увеличивает и эмоциональную. Во все времена существует проблема «отцов и детей», но в цифровом мире - это особенно сказывается на семейном общении, а настольная игра выступает мостиком в этом случае между поколениями. Книги, которые интересны разным поколениям, сильно отличаются, как и контент, а через настольные игры можно и повеселиться, и забыть о тревогах, и понять друг друга лучше. Третья причина - это мода у самих подростков. С приятным удивлением для себя это обнаружила в этом году, когда встречались с подростками из разных регионов России, что они очень часто собираются, чтобы поиграть в настольные игры. На мой вопрос про игры они, оценив возраст, уважительно сказали, что, «конечно, не в лото или домино играем». Очень любят стратегические игры, например, «Колонизаторы», а еще они обожают «Мафию». Я думаю, что подростки постепенно начинают уставать от компьютерных игр, это мы наблюдаем, общаясь с ребятами, которым 16-19 лет», - отметила она.

Введение запретов не способно оторвать подростков от смартфонов. Но если внимание учащегося привлечь интересными секциями и кружками, ситуацию можно исправить, рассказала НСН экс-депутат Госдумы, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

