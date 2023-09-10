Блинкен: США вслед за Украиной пойдет на переговоры по инициативе России
Вашингтон последует за Киевом на переговорах по урегулированию украинского конфликта, если поступит инициатива Москвы. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен телеканалу ABC.
Он считает, что Киев должен решать, как именно завершится конфликт. По словам Блинкена, в Вашингтоне не усматривают желания президента РФ Владимира Путина начать переговоры.
«Если же он проявит такой интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними», — подчеркнул Блинкен.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен мог внепланово прибыть в Киев, чтобы убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на перемирие с Россией. Об этом заявил политолог Руслан Бортник, сообщает «Страна.ua».
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