Блинкен: США вслед за Украиной пойдет на переговоры по инициативе России

Он считает, что Киев должен решать, как именно завершится конфликт. По словам Блинкена, в Вашингтоне не усматривают желания президента РФ Владимира Путина начать переговоры.



«Если же он проявит такой интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними», — подчеркнул Блинкен.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен мог внепланово прибыть в Киев, чтобы убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на перемирие с Россией. Об этом заявил политолог Руслан Бортник, сообщает «Страна.ua».



