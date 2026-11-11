Введение налога за находящихся в России членов семьи мигрантов позволит более точно понять, сколько тратит Россия на одного иностранца, в первую очередь нововведение скажется на тех, кто не планирует остаться в России насовсем. Об этом НСН заявила член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.

Налог за каждого члена семьи, находящегося в России, будут обязаны платить трудовые мигранты с 2027 года. Об этом заявил в Совете Федерации глава МВД России Владимир Колокольцев, сообщает РИА Новости. «Нами инициировано принятие закона, который финансово ограничит возможность трудовых мигрантов привозить в Россию своих неработающих родственников», — заявил министр, добавив, что принятие такого закона снизит нагрузку на весь социальный блок. Лянге поддержала принятие такого закона, отметив, что это позволит понять, во сколько обходится России один трудовой мигрант.

«Думаю, то, кто и сколько должен будет платить, будет понятно ближе к 2027 году, поскольку пока только возникла такая идея. Это предложение уже несколько лет витало в воздухе. Казалось бы, мигранты — это здорово, это хорошо для экономики, но как-то не учитывалось то, что человек привозит с собой достаточно большую семью и вся эта нагрузка ложится на социальную сферу России. Думаю, сейчас мы наконец-то поймем, сколько у нас стоит один трудовой мигрант и так ли это выгодно для нашей экономики. Эта мера однозначно снизит количество мигрантов, которые приезжают в Россию с семьями, им это станет просто невыгодно. При всем уважении к нашим ближайшим соседям, мы должны в первую очередь тратиться на своих граждан, особенно на фоне общемировых проблем с бюджетом», — сказала Лянге.