Невыгодные мигранты: Почему приезжих заставят платить за членов семей
После введения налога за членов семьи в первую очередь откажутся перевозить родственников те мигранты, которые не планируют связывать дальнейшую жизнь с Россией, сказала НСН Маргарита Лянге.
Введение налога за находящихся в России членов семьи мигрантов позволит более точно понять, сколько тратит Россия на одного иностранца, в первую очередь нововведение скажется на тех, кто не планирует остаться в России насовсем. Об этом НСН заявила член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.
Налог за каждого члена семьи, находящегося в России, будут обязаны платить трудовые мигранты с 2027 года. Об этом заявил в Совете Федерации глава МВД России Владимир Колокольцев, сообщает РИА Новости. «Нами инициировано принятие закона, который финансово ограничит возможность трудовых мигрантов привозить в Россию своих неработающих родственников», — заявил министр, добавив, что принятие такого закона снизит нагрузку на весь социальный блок. Лянге поддержала принятие такого закона, отметив, что это позволит понять, во сколько обходится России один трудовой мигрант.
«Думаю, то, кто и сколько должен будет платить, будет понятно ближе к 2027 году, поскольку пока только возникла такая идея. Это предложение уже несколько лет витало в воздухе. Казалось бы, мигранты — это здорово, это хорошо для экономики, но как-то не учитывалось то, что человек привозит с собой достаточно большую семью и вся эта нагрузка ложится на социальную сферу России. Думаю, сейчас мы наконец-то поймем, сколько у нас стоит один трудовой мигрант и так ли это выгодно для нашей экономики. Эта мера однозначно снизит количество мигрантов, которые приезжают в Россию с семьями, им это станет просто невыгодно. При всем уважении к нашим ближайшим соседям, мы должны в первую очередь тратиться на своих граждан, особенно на фоне общемировых проблем с бюджетом», — сказала Лянге.
Собеседница НСН объяснила, почему инициатива МВД была озвучена именно сейчас.
«Неслучайно именно сейчас МВД об этом объявило, потому что уже более-менее налажена цифровая система учета мигрантов, начиная с момента пересечения ими российской границы, этот процесс шел больше года. Мы понимаем, какое поле вокруг каждого трудового мигранта: какое у него образование, кто с ним связан и так далее. Мне кажется, что это правильно», — добавила она.
Лянге также указала на то, что мера, предложенная МВД, позволит выводить оплату труда мигрантов из «серой» зоны, в частности, тех, у кого семья уже находится в России.
«Думаю, многое будет зависеть от того, насколько мигранты смогли получить в России высокооплачиваемую работу. Тут нужно обратить внимание на то, что будет учитываться официальная оплата труда, налоги и все остальное. Мы понимаем, что многим было выгодно, чтобы оплата труда мигрантов находилась в “серой” зоне. Предложенная МВД инициатива — один из шагов по выводу мигрантов из “серой” зоны», — подчеркнула собеседница НСН.
В заключение Лянге обозначила проблему детей мигрантов, особенно тех, кто не стремится связать дальнейшую жизнь с Россией.
«Конечно, мы бы хотели, чтобы дети мигрантов учились, хорошо знали русский язык, но это все должно быть, повторюсь, не в ущерб местному населению. Нужно учитывать процентное соотношение детей мигрантов и желание родителей видеть их рядом со своими детьми. У нас очень часто бывали ситуации, когда детей просто бросали “на передержку” в школы, пока родители на работе, а потом забирали их на родину. Учителя были вынуждены маяться с детьми, у которых не было мотивации учиться: они и школьную программу не осваивали, и язык толком не учили. Именно тех, кто не хочет, чтобы их дети знали русский язык, кто не планирует интегрироваться в российское общество, с принятием такого закона станет меньше. Люди должны понимать, ради чего они должны нести финансовую нагрузку», — констатировала она.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что вопрос привлечения трудовых мигрантов из Мьянмы в Россию находится в повестке обсуждений двух стран.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Невыгодные мигранты: Почему приезжих заставят платить за членов семей
- В Адыгее из-за обломков БПЛА загорелась кровля пятиэтажки
- Врач объяснил, как Россия теряет триллионы рублей из-за пьянства граждан
- «Шоу и провокация»: Что смущает Китай во встрече Си, Путина и Трампа
- Над Россией сбили 627 беспилотников ВСУ
- Премьер Норвегии не исключил еще одного телефонного разговора с Путиным
- ВСУ атаковали автобус «Москва - Горловка»
- Эстонскую деревню на границе с Россией изолировали противотанковыми рвами
- В Калининградской области локализовали агентурную сеть польских спецслужб
- При пожаре после атаки дронов в Усть-Луге пострадали три человека