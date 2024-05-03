«Украина на грани»: Киев намекнул на переговоры, опасаясь нового наступления РФ

Скибицкий уверен, что сейчас обе стороны борются за наиболее выгодную позицию перед потенциальными переговорами, которые могут начаться не раньше второй половины 2025 года.

В противном случае, по его мнению, у сторон просто закончится оружие – военный производственный потенциал России якобы выйдет на плато к 2026 году из-за нехватки материалов и специалистов. При этом у Украины в таком случае оружие кончится еще быстрее, признал он.

Подобную риторику поддержал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В интервью Foreign Policy он заявил, что целью июньской конференции по Украине в Швейцарии будет создание коалиции стран, после чего возможны «коммуникации с Россией».

«Цель этого саммита – объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на которых они будут строить дальнейшие действия. После этого может состояться общение с Россией, и Россия сможет принять участие в переговорах», - сказал он.

УЛЬТИМАТУМ ИЛИ ПЕРЕГОВОРЫ

Ожидается, что в Швейцарии 15-16 июня пройдет конференция по Украине, Россия приглашение не получала.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без участия России на конференции в Швейцарии невозможно назвать эту встречу серьезной, поэтому у Москвы нет ожиданий на этот счет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать в швейцарских «саммитах» даже с приглашением.

«Швейцарская конференция – это продолжение оказавшегося несостоятельным «копенгагенского формата». Его устроители безуспешно пытались поставить коллективный ультиматум России, сколотить и расширить путём шантажа и обмана антироссийскую коалицию. Очевидно, что сейчас они тоже не собираются искать пути к миру и уж тем более разбираться в первопричинах украинского кризиса», - говорится в официальном Telegram-канале МИД.

Она напомнила, что Западу не нужно мирное урегулирование, «ему нужно стратегическое поражение России».

При этом сам украинский лидер Владимир Зеленский не скрывает, что ждет от предстоящей конференции некого ультиматума для России.

«Я думаю, что к саммиту присоединятся более 80 стран. Я думаю, что мы выйдем с результатом. Если весь мир договорится, что это справедливо, потом мы найдем формат, как сделать так, чтобы на это пошла Россия. Я в этом уверен, что будут сильные страны, способные додавить политически Российскую Федерацию», - приводят его слова украинские СМИ.