«Украина на грани»: Киев намекнул на переговоры, опасаясь нового наступления РФ
Украина готовится к июньской конференции в Швейцарии, надеясь «выбить» от Запада ультиматум для России.
На фоне ускорения продвижения российских сил в зоне спецоперации представители Киева вновь заговорили о переговорах. В последние дни западные СМИ все чаще транслируют «намеки» Украины о том, что ситуация для Владимира Зеленского складывается плачевно.
УКРАИНА НА ГРАНИ
«Украина на грани» - с таким заголовком выпустил The Economist интервью с заместителем начальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадимом Скибицким.
Он заявил, что положение Украины в настоящее время такое же тяжелое, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что «не видит возможности для Украины выиграть только на поле боя».
По его словам в сложившейся ситуации неизбежны переговоры с Москвой, а выход на границы 1991 года «становится все более отдаленной перспективой».
Скибицкий уверен, что сейчас обе стороны борются за наиболее выгодную позицию перед потенциальными переговорами, которые могут начаться не раньше второй половины 2025 года.
В противном случае, по его мнению, у сторон просто закончится оружие – военный производственный потенциал России якобы выйдет на плато к 2026 году из-за нехватки материалов и специалистов. При этом у Украины в таком случае оружие кончится еще быстрее, признал он.
Подобную риторику поддержал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В интервью Foreign Policy он заявил, что целью июньской конференции по Украине в Швейцарии будет создание коалиции стран, после чего возможны «коммуникации с Россией».
«Цель этого саммита – объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на которых они будут строить дальнейшие действия. После этого может состояться общение с Россией, и Россия сможет принять участие в переговорах», - сказал он.
УЛЬТИМАТУМ ИЛИ ПЕРЕГОВОРЫ
Ожидается, что в Швейцарии 15-16 июня пройдет конференция по Украине, Россия приглашение не получала.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без участия России на конференции в Швейцарии невозможно назвать эту встречу серьезной, поэтому у Москвы нет ожиданий на этот счет.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать в швейцарских «саммитах» даже с приглашением.
«Швейцарская конференция – это продолжение оказавшегося несостоятельным «копенгагенского формата». Его устроители безуспешно пытались поставить коллективный ультиматум России, сколотить и расширить путём шантажа и обмана антироссийскую коалицию. Очевидно, что сейчас они тоже не собираются искать пути к миру и уж тем более разбираться в первопричинах украинского кризиса», - говорится в официальном Telegram-канале МИД.
Она напомнила, что Западу не нужно мирное урегулирование, «ему нужно стратегическое поражение России».
При этом сам украинский лидер Владимир Зеленский не скрывает, что ждет от предстоящей конференции некого ультиматума для России.
«Я думаю, что к саммиту присоединятся более 80 стран. Я думаю, что мы выйдем с результатом. Если весь мир договорится, что это справедливо, потом мы найдем формат, как сделать так, чтобы на это пошла Россия. Я в этом уверен, что будут сильные страны, способные додавить политически Российскую Федерацию», - приводят его слова украинские СМИ.
ПЛАН ПО ЗАХВАТУ
Рассуждения властей Украины о потенциальных переговорах совпали с их ожиданием российского наступления в зоне СВО.
В ближайшее время Россия продолжит реализацию своего плана по захвату Донбасса, падение Часова Яра – «вопрос времени», заявил заместитель начальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Также, по его словам, Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей, но время этой атаки зависит от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Скибицкий предполагает, что основной удар России начнется «в конце мая или начале июня».
Накануне Минобороны РФ отчиталось о значимых успехах на передовой. Так, 2 мая подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили населенный пункт Бердычи Донецкой Народной Республики, а также улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс.
Военкоры, между тем, сообщают о взятии половины Архангельского (между Очеретино и Керамиком) и захвате южных окраин Урожайного (Времевский выступ) в ДНР. Так, военный эксперт Борис Рожин сообщил, что ВС РФ продолжают зачистку территории в районе Керамика и Новокалиново.
«Противник опирается на укрепрайон к западу от Архангельского и на Калиново, которое будет следующей целью. Взятие опорника к северу от Очеретино позволит обеспечить полный контроль над северной частью поселка, после чего МО РФ и объявит о его освобождении», - написал он в Telegram-канале.
При этом Рожин добавил, что впереди еще длительные бои за Часов Яр и прилегающие высоты.
«Относительно амбициозных планов по большому окружению части Донбасской группировки ВСУ с рисуемыми клешнями через Новоалександровку и Часов Яр, то как представляется, на текущем этапе это слишком амбициозный сценарий - впереди еще длительные бои за сам Часов Яр и прилегающие высоты», - объяснил он.
1 мая российские военные подняли флаг России над селом Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщил председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
ВСУ до последнего оказывали серьезное сопротивление в этом населенном пункте, который они заняли в ходе контрнаступления в 2023 году.
От села Работино в Запорожской области почти ничего не осталось: населенный пункт представляет собой степь, посыпанную кирпичом, заявил Рогов в разговоре с НСН.
«Это главное достижение так называемого контрнаступа (Украины – ред. НСН) лета 2023 года. За само Работино положили несколько бригад (ВСУ – ред. НСН) и несколько сотен, если не тысяч, единиц техники. Освобождение Работино и взятие высот, находящихся на окраинах рядом с населенным пунктом, играет большую роль с точки зрения возможности продвижения дальше. Эти высоты дают возможность контролировать больший участок фронта, иметь огневой контроль. Также взятие Работино покажет, что режим Зеленского потерял все, что пытался захватить», - отметил он.
Также Рогов рассказал НСН о перспективах взятия под контроль близлежащего Орехова. По его словам, взятие населенных пунктов Орехов и Гуляйполе под контроль Вооруженных сил РФ позволит армии выйти на оперативный простор для взятия Запорожья
«Надо понимать, что там каждый километр, каждый десяток метров просто заминированы тотально. Даже не шахматным порядком, а мина на мине. Поэтому любое продвижение на этом направлении – большое достижение, героизм наших ребят и сверхусилия. Здесь очень важно не торопиться, а, сохраняя жизни русских воинов, освобождать землю шаг за шагом, перемалывая боевиков ВСУ», – сказал он.
Работино расположено на дороге из Орехова в Токмак, следом за ним располагается Мелитополь. Западные СМИ писали, что в случае захвата этого города Украина сможет «разрезать» российскую группировку войск, перекрыть сухопутный коридор в Крым и начать наступление на полуостров, передает «Радиоточка НСН».
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