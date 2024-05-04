МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка

До этого в отношении президента Украины Владимира Зеленского в России возбуждено уголовное дело.

Кроме того, бывший президент Украины Петр Порошенко объявлен в розыск по уголовной статье. По какой уголовной статье, не уточняется.

Ранее Павлюк заявил, что мобилизации на Украине избежать не получится. Генерал призвал сограждан «оставить эмоции и не поддаваться на провокации». Павлюк добавил, что «отсидеться никому не удастся», передает «Радиоточка НСН».

