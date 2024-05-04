МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка
МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, следует из базы розыска.
До этого в отношении президента Украины Владимира Зеленского в России возбуждено уголовное дело.
Кроме того, бывший президент Украины Петр Порошенко объявлен в розыск по уголовной статье. По какой уголовной статье, не уточняется.
Ранее Павлюк заявил, что мобилизации на Украине избежать не получится. Генерал призвал сограждан «оставить эмоции и не поддаваться на провокации». Павлюк добавил, что «отсидеться никому не удастся», передает «Радиоточка НСН».
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