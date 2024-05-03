МИД Словакии: Фицо примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
Словакию на конференции по Украине в Швейцарии представит премьер-министр страны Роберт Фицо. Об этом сообщается в заявлении министерства иностранных дел республики на сайте ведомства.
Отмечается, что приглашение премьер-министру Словакии передали послы Украины и Швейцарии в республике. Других подробностей не приводится.
Швейцария проведет конференцию по Украине 15-16 июня недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать на ней. На встречу были приглашены порядка 160 государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что серьезных ожиданий от мирной конференции по Украине без участия России быть не может, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru