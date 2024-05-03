МИД Словакии: Фицо примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Отмечается, что приглашение премьер-министру Словакии передали послы Украины и Швейцарии в республике. Других подробностей не приводится.

Швейцария проведет конференцию по Украине 15-16 июня недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать на ней. На встречу были приглашены порядка 160 государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что серьезных ожиданий от мирной конференции по Украине без участия России быть не может, передает «Радиоточка НСН».

