МВД РФ объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Петренко

Бывший министр юстиции Украины и экс-член Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Павел Петренко объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД РФ.

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Отмечается, что Петренко разыскивается по статье Уголовного кодекса. При этом по какой статье ведется розыск, в базе не уточняется.

Ранее, в декабре прошлого года, Следственный комитет РФ заочно предъявил Петренко обвинения за преступные решения о начале так называемой антитеррористической операции в Донбассе. С 2014 по 2019 год в результате таких действий погибли и были ранены более двух тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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