МВД РФ объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Петренко
Бывший министр юстиции Украины и экс-член Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Павел Петренко объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД РФ.
Отмечается, что Петренко разыскивается по статье Уголовного кодекса. При этом по какой статье ведется розыск, в базе не уточняется.
Ранее, в декабре прошлого года, Следственный комитет РФ заочно предъявил Петренко обвинения за преступные решения о начале так называемой антитеррористической операции в Донбассе. С 2014 по 2019 год в результате таких действий погибли и были ранены более двух тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru