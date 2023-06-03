Украина «по-корейски». Демилитаризованная зона поможет решить конфликт

Субианто предложил разработать форму совместного заявления с призывом к Москве и Киеву прекратить огонь, зафиксировать силы на нынешних позициях, отвести войска на 15 километров в стороны от передовых позиций и образовать демилитаризованную зону. Также министр предлагает создать наблюдательный контингент ООН, который разместится на этом участке, и провести под эгидой международной организации референдумы на всех спорных территориях, чтобы гарантировать «объективное отражение желаний населения».

Украина после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий». Об этом заявил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Он отметил, что выход из конфликта может быть совсем не таким, как предполагалось еще полгода или три месяца назад. Сейчас, по словам Арестовича, возможен вариант «двух Корей». По его оценке, Киеву для победы над Россией понадобились бы «400 тысяч идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием». Однако в ближайший год подобных мощностей ожидать не стоит, заявил он.