Украина «по-корейски». Демилитаризованная зона поможет решить конфликт
Создание демилитаризованной зоны на Украине поможет решить конфликт мирным путем, считают власти Индонезии. В России не видят возможности строить диалог в действующей властью в Киеве.
Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто предложил урегулировать конфликт на Украине, создав демилитаризованную зону по образцу участка между Южной и Северной Кореей. Об этом он заявил в ходе саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Субианто предложил разработать форму совместного заявления с призывом к Москве и Киеву прекратить огонь, зафиксировать силы на нынешних позициях, отвести войска на 15 километров в стороны от передовых позиций и образовать демилитаризованную зону. Также министр предлагает создать наблюдательный контингент ООН, который разместится на этом участке, и провести под эгидой международной организации референдумы на всех спорных территориях, чтобы гарантировать «объективное отражение желаний населения».
Украина после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий». Об этом заявил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
Он отметил, что выход из конфликта может быть совсем не таким, как предполагалось еще полгода или три месяца назад. Сейчас, по словам Арестовича, возможен вариант «двух Корей». По его оценке, Киеву для победы над Россией понадобились бы «400 тысяч идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием». Однако в ближайший год подобных мощностей ожидать не стоит, заявил он.
«Ну, условно сценарий двух Корей. Что делать Западу? Нужно делать Южную Корею в той части, что остается. А значит, речь идет о гарантиях, потому что Южная Корея с гарантиями», - приводит слова Арестовича издание «Страна.ua».
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов тоже считает, что Москва предлагает Киеву «корейский сценарий» окончания военного конфликта. Об этом он заявил в телемарафоне «Единые новости».
По словам Данилова, этот вариант предусматривает раздел страны и юридическое оформление утраты Украины восточных территорий.
«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная 38-я параллель. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы»,— цитирует секретаря СНБО «Коммерсантъ».
По 38-й параллели северной широты проходит граница между Северной и Южной Кореей.
Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с НСН отмечал, что договориться с Киевом о передаче России около 20% территории Украины в обмен на заключение мирного соглашения было бы невозможно, так как украинские власти никогда просто так не отдадут свои территории. Однако, указал депутат, они могут пойти на такое же прекращение огня, как между Южной и Северной Кореей.
«Что реально – это не договориться о каком-то разделе Украины, потому что никто с нами такую договоренность не напишет, а занять как можно больше территорий для того, чтобы потом договориться о прекращении огня. В мирный договор с оставшейся Украиной или Западом я не верю. Они не будут легитимизировать то, что мы сумеем завоевать. В лучшем случае они пойдут на такое же прекращение огня, как между Южной и Северной Кореей», - сказал депутат.
Ранее авторы National Review сделали вывод, что вероятен раздел Украины надвое. По данным издания, активность западных стран в отношении Киева продолжит уменьшаться, пока правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским не поставят перед фактом. Тогда Украине будет предложен сценарий мирного урегулирования, из-за чего бывшая советская республика может начать делиться на две части. Труднее всего возможный раздел Украины дастся Польше и странам Прибалтики.
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