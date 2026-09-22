Трамп: Конфликт на Украине закончится быстрее, чем многие думают

Конфликт на Украине закончится быстрее, чем многие думают. Об этом с трибуны Генассамблеи ООН заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп встретится с Зеленским в Нью-Йорке 22 сентября

Он указал, что Вашингтон очень тесно сотрудничает с лидерами России и Украины.

«И обязательно добьёмся решения этого вопроса. Это произойдёт», - подчеркнул глава Белого дома.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что украинский конфликт тяжело поддаётся урегулированию, а Трамп «активно пытается добиться решения этой проблемы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРоссияСШАДональд Трамп

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