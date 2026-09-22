Трамп: Конфликт на Украине закончится быстрее, чем многие думают
22 сентября 202618:17
Алексей Филимонов
Конфликт на Украине закончится быстрее, чем многие думают. Об этом с трибуны Генассамблеи ООН заявил президент США Дональд Трамп.
Он указал, что Вашингтон очень тесно сотрудничает с лидерами России и Украины.
«И обязательно добьёмся решения этого вопроса. Это произойдёт», - подчеркнул глава Белого дома.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что украинский конфликт тяжело поддаётся урегулированию, а Трамп «активно пытается добиться решения этой проблемы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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