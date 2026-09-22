В России назвали причину сокращения поддержки «Справедливой России» на выборах
Сокращение поддержки партии «Справедливая Россия» на выборах в Госдуму может быть связано в недостаточно отчётливом позиционировании. Об этом «ФедералПресс» заявила руководитель департамента по работе с регионами КГ «Полилог» Ирина Вырыпаева.
Она указала, что в 2021 году партия получила около 4,2 млн голосов (7,46%), тогда как в 2026-м, по предварительным данным, её поддержали лишь примерно 3,2 млн человек. По словам эксперта, это «серьёзный сигнал руководству» эсеров, которым придётся заново объяснять, «в чём ценность именно их политического предложения».
Вырыпаева отметила, что «Справедливая Россия» одновременно работает с патриотической и социальной повесткой. В первом случае конкурентами являются «Единая Россия» и ЛДПР, а во втором – КПРФ и другие левые партии.
«На мой взгляд, результат указывает на то, что сочетание патриотической риторики и традиционной повестки социальной справедливости не обеспечило партии желаемого уровня поддержки», – заключила она.
Ранее в Центризбиркоме заявили, что «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму по партийным спискам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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