В Москве гражданина Чехии арестовали за пикет у Мавзолея Ленина

В частности, 20 сентября Пламенек вышел к Мавзолею с плакатом, на котором была надпись на английском языке тематического содержания. Тем самым он совершил действия, направленные на дискредитацию российской армии. При этом пикет он проводил на территории, где это запрещено, а при задержании оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

По решению суда гражданин Чехии был оштрафован на 40 тысяч рублей за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ и на 20 тысяч рублей за нарушение установленного порядка пикетирования. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции Пламенек получил 13 суток административного ареста.

Ранее Тверской суд арестовал на пять суток жителя Москвы, который выражался нецензурными словами и выгуливал козу на Красной площади, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

