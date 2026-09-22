В Москве гражданина Чехии арестовали за пикет у Мавзолея Ленина
Тверской районный суд Москвы арестовал гражданина Чехии Михаила Пламенека за пикет у Мавзолея Ленина на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, 20 сентября Пламенек вышел к Мавзолею с плакатом, на котором была надпись на английском языке тематического содержания. Тем самым он совершил действия, направленные на дискредитацию российской армии. При этом пикет он проводил на территории, где это запрещено, а при задержании оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
По решению суда гражданин Чехии был оштрафован на 40 тысяч рублей за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ и на 20 тысяч рублей за нарушение установленного порядка пикетирования. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции Пламенек получил 13 суток административного ареста.
Ранее Тверской суд арестовал на пять суток жителя Москвы, который выражался нецензурными словами и выгуливал козу на Красной площади, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Fan ID введут на матчах Кубка России по футболу
- В Подмосковье спустя 24 года завершили расследование убийства директора лицея
- Российская теннисистка Вероника Кудерметова объявила, что ждет ребенка
- Трамп заявил, что намерен задействовать закон об «адских санкциях» против России
- В Москве гражданина Чехии арестовали за пикет у Мавзолея Ленина
- Учитель объяснил хронический перегруз школьников знаниями
- Трамп: Конфликт на Украине закончится быстрее, чем многие думают
- HR-эксперт заявил, что премии мотивируют лишь первые четыре месяца
- Опасны для людей? Почему иностранцам запретили работать в Санкт-Петербурге
- Макрон анонсировал поставку Украине ракет-перехватчиков для ПВО