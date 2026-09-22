HR-эксперт заявил, что премии мотивируют лишь первые четыре месяца
За это время ценность дополнительных денежных выплат падает и работодатель должен искать другие способы мотивации сотрудников, заявил НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.
Премии мотивируют работников, как правило, в течение четырех месяцев. После этого компании вынуждены искать дополнительные способы поощрения, которые часто зависят от возраста сотрудников, заявил НСН руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Дополнительные денежные выплаты перестали мотивировать работников: если выплачивать премии постоянно, сотрудники привыкают к ним и воспринимают их просто как часть зарплаты. Об этом рассказала «Газете.Ru» руководитель по развитию партнерского направления MyGiftCard Екатерина Краснухина. По ее мнению, вместо повышения премий лучше обратить внимание на признание заслуг, интересные задачи и возможности для роста.
После достижения приемлемого уровня заработка дальнейшее повышение премий перестает мотивировать сотрудников, подтверждает Мурадян.
«Денежные выплаты мотивируют первые четыре месяца, дальше их ценность начинает падать и идет пресыщение. После этого нужны какие-то другие инструменты, чтобы мотивировать и заряжать людей», — отметил он.
Дальнейшие подходы к удержанию персонала, по словам HR-специалиста, часто зависят от возрастной категории сотрудников.
«Для зумеров ключевая история — классный, модный, движовый офис. Для среднего поколения — это телемедицина, добровольное медицинское страхование (ДМС) и другие меры поддержки. Для более взрослого коллектива важно, когда руководство просто обеспечивает им стабильность, предсказуемость и низкую текучку персонала. Плюс предлагает какие-то „плюшки“: корпоративы, совместные мероприятия. Забота о ментальном здоровье важна для молодых сотрудников, а для более зрелых — организация семейных праздников и дней открытых дверей для детей (Family Day), когда компании устраивают экскурсии по офису или производству, проводят интерактивные игры и рассказывают, чем именно занимаются их родители», — добавил Мурадян.
Молодое поколение в отличие от более взрослых людей выбирает работу не только по базовым критериям, но и по уровню психологического комфорта в коллективе, поэтому тренд на увольнение при выгорании более характерен для зумеров, рассказал НСН руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
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