Премии мотивируют работников, как правило, в течение четырех месяцев. После этого компании вынуждены искать дополнительные способы поощрения, которые часто зависят от возраста сотрудников, заявил НСН руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

Дополнительные денежные выплаты перестали мотивировать работников: если выплачивать премии постоянно, сотрудники привыкают к ним и воспринимают их просто как часть зарплаты. Об этом рассказала «Газете.Ru» руководитель по развитию партнерского направления MyGiftCard Екатерина Краснухина. По ее мнению, вместо повышения премий лучше обратить внимание на признание заслуг, интересные задачи и возможности для роста.

После достижения приемлемого уровня заработка дальнейшее повышение премий перестает мотивировать сотрудников, подтверждает Мурадян.



«Денежные выплаты мотивируют первые четыре месяца, дальше их ценность начинает падать и идет пресыщение. После этого нужны какие-то другие инструменты, чтобы мотивировать и заряжать людей», — отметил он.