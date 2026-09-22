Жители Красноярского края рассказали о нашествии медведей
Жители СНТ «Дорожник-2» в Красноярском крае рассказали РЕН ТВ, что голодные медведи не дают им покоя - крушат заборы, залезают на участки и ломают деревья.
Председатель СНТ Елена Воронина заявила, что её дом стоит на самом краю посёлка. И именно с её участка животные начинают свой маршрут, раз за разом выламывая забор. Поэтому в его ремонте они уже не видят смысла.
По словам женщины, первого медведя в посёлке заметили ещё 5 августа. Об этом сразу сообщили в полицию. Однако «до сих пор помощи не было никакой», в том числе от дирекции по особо охраняемым объектам и Охотнадзора.
Воронина отметила, что в поселке 450 домов, в 20 из которых люди живут постоянно. Также многие ещё не успели собрать весь урожай. Многие добираются до СНТ на велосипедах, кто-то пешком через лес. А в соседнем посёлке дети идут в школу по улицам. При этом сколько медведей разгуливают в округе никто не знает.
«Специалисты говорят, мол, сейчас у вас закончатся яблоки, дальше начнутся домашние животные», – указала председатель СНТ, добавив, что жители не знают, у кого ещё можно попросить помощи.
Ранее биолог Дмитрий Сафонов заявил, что одна из главных приччин нашествия бурых медведей - рост их численности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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