Трамп заявил, что намерен задействовать закон об «адских санкциях» против России
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что может воспользоваться законом об «адских санкциях» против России.
Глава Белого дома указал, что принятый Конгрессом документ предоставляет ему «огромные новые полномочия в сфере тарифов».
«И, если потребуется, мне придётся ими воспользоваться», - подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон об «адских санкциях» «определённо будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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