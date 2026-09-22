Трамп заявил, что намерен задействовать закон об «адских санкциях» против России

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что может воспользоваться законом об «адских санкциях» против России.

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Глава Белого дома указал, что принятый Конгрессом документ предоставляет ему «огромные новые полномочия в сфере тарифов».

«И, если потребуется, мне придётся ими воспользоваться», - подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон об «адских санкциях» «определённо будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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