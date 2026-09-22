В Подмосковье спустя 24 года завершили расследование убийства директора лицея
Расследование убийства директора лицея № 10 в Люберцах заслуженного учителя РФ Вадима Мениса завершилось спустя почти 24 года. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Мениса застрелили в октябре 2002 года у входа в образовательное учреждение. По версии следствия, убийство было заказным. Причиной стал отказ директора продавать акции завода.
Отмечается что заказчиком выступил один из участников «Таганской» ОПГ. Вскоре после преступления он погиб в ДТП. Исполнителей же искали долгие 20 лет. На допросе Михаил Колосов признался в совершении преступления. При этом он убил не только Мениса, но и случайного свидетеля, а также ещё двух человек, один из которых узнал о произошедшем и пытался шантажировать заказчика.
Кроме Колосова на скамье подсудимых Андрей Гусев и Алексей Лазутин, которым предъявлены обвинения в пособничестве в убийстве и подстрекательстве.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Ранее суд присяжных Лас-Вегаса признал виновным в смерти американского рэпера Тупака Шакура гангстера Дуэйна Кита Дэвиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Fan ID введут на матчах Кубка России по футболу
- В Подмосковье спустя 24 года завершили расследование убийства директора лицея
- Российская теннисистка Вероника Кудерметова объявила, что ждет ребенка
- Трамп заявил, что намерен задействовать закон об «адских санкциях» против России
- В Москве гражданина Чехии арестовали за пикет у Мавзолея Ленина
- Учитель объяснил хронический перегруз школьников знаниями
- Трамп: Конфликт на Украине закончится быстрее, чем многие думают
- HR-эксперт заявил, что премии мотивируют лишь первые четыре месяца
- Опасны для людей? Почему иностранцам запретили работать в Санкт-Петербурге
- Макрон анонсировал поставку Украине ракет-перехватчиков для ПВО