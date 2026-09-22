В Подмосковье спустя 24 года завершили расследование убийства директора лицея

Расследование убийства директора лицея № 10 в Люберцах заслуженного учителя РФ Вадима Мениса завершилось спустя почти 24 года. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Мениса застрелили в октябре 2002 года у входа в образовательное учреждение. По версии следствия, убийство было заказным. Причиной стал отказ директора продавать акции завода.

Отмечается что заказчиком выступил один из участников «Таганской» ОПГ. Вскоре после преступления он погиб в ДТП. Исполнителей же искали долгие 20 лет. На допросе Михаил Колосов признался в совершении преступления. При этом он убил не только Мениса, но и случайного свидетеля, а также ещё двух человек, один из которых узнал о произошедшем и пытался шантажировать заказчика.

Кроме Колосова на скамье подсудимых Андрей Гусев и Алексей Лазутин, которым предъявлены обвинения в пособничестве в убийстве и подстрекательстве.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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