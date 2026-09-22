Российская теннисистка Вероника Кудерметова объявила, что ждет ребенка

Победительница Уимблдонского турнира 2025 года в парном разряде российская теннисистка Вероника Кудерметова объявила, что станет мамой.

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Отцом ребёнка является тренер и супруг 29-летней спортсменки Сергей Демёхин. Пара официально вступила в брак в 2017 году.

«В ожидании чуда», — подписала пара фотографию с округлившимся животом Кудерметовой, размещённую в соцсетях.

Ранее главный тренер футбольной сборной России Валерий Карпин стал отцом в шестой раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/rolandgarros
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