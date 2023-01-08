Секретарь СНБО Данилов заявил о предложении перемирия с РФ по «корейскому варианту»

По словам Данилова, этот вариант предусматривает раздел страны и юридическое оформление утраты Украины восточных территорий.

«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная 38-я параллель. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы»,— цитирует секретаря СНБО «Коммерсантъ».

По 38-й параллели северной широты проходит граница между Северной и Южной Кореей.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров порталу Lenta.ru заявил, что у России есть собственная «формула мира». Сенатор назвал неприемлемым возвращение в границы 1991 года, отказ от Крыма и четырех новых российских регионов.





