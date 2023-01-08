Секретарь СНБО Данилов заявил о предложении перемирия с РФ по «корейскому варианту»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что Москва предлагает Киеву «корейский сценарий» окончания военного конфликта. Об этом он заявил в телемарафоне «Единые новости».
По словам Данилова, этот вариант предусматривает раздел страны и юридическое оформление утраты Украины восточных территорий.
«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная 38-я параллель. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы»,— цитирует секретаря СНБО «Коммерсантъ».
По 38-й параллели северной широты проходит граница между Северной и Южной Кореей.
Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров порталу Lenta.ru заявил, что у России есть собственная «формула мира». Сенатор назвал неприемлемым возвращение в границы 1991 года, отказ от Крыма и четырех новых российских регионов.
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