Секретарь СНБО Данилов заявил о предложении перемирия с РФ по «корейскому варианту»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что Москва предлагает Киеву «корейский сценарий» окончания военного конфликта. Об этом он заявил в телемарафоне «Единые новости».

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По словам Данилова, этот вариант предусматривает раздел страны и юридическое оформление утраты Украины восточных территорий.

«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная 38-я параллель. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы»,— цитирует секретаря СНБО «Коммерсантъ».

По 38-й параллели северной широты проходит граница между Северной и Южной Кореей.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров порталу Lenta.ru заявил, что у России есть собственная «формула мира». Сенатор назвал неприемлемым возвращение в границы 1991 года, отказ от Крыма и четырех новых российских регионов.



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ФОТО: Соцсети/danilov.oleksiy
ТЕГИ:КонфликтГраница Между Россией И УкраинойРоссияУкраинаСНБО Украины
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