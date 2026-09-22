Fan ID введут на матчах Кубка России по футболу
Карту болельщика (Fan ID) введут на матчах Кубка России по футболу. Распоряжение правительства РФ размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что нововведение касается кубковых матчей, которые проходят на стадионах, принимающих игры команд, играющих в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Уточняется, что распоряжение кабмина вступит в силу с 1 октября текущего года.
Ранее глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что отмены системы Fan ID в России не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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