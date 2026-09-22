Учитель объяснил хронический перегруз школьников знаниями
Дети недополучают знания в школе и ориентированы родителями на дополнительное образование, заявил НСН глава профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков.
Дети и родители остро реагируют на нагрузки в школе, так как у них есть запрос на то, чтобы недополученные в классах знания получать в другом месте. Об этом НСН заявил председатель профсоюза «Учитель», учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков.
Школьники подвергаются серьезным перегрузкам, заявил в пресс-центре НСН исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба. Самые сложные предметы, по его словам, часто стоят в расписании шестым уроком. В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала десятки сообщений с жалобами родителей и учеников на избыточное количество уроков. Многие не понимают, как при таком графике успевать посещать секции и кружки, а также готовиться к экзаменам с репетиторами.
Казаков отметил, что современная школа не может дать все необходимые ребенку знания, поэтому дети и родители ориентированы на всевозможное дополнительное образование, отметил Казаков.
«После окончания уроков в школе дети продолжают учиться дальше: ходят к репетиторам, на дополнительное образование… Школа сегодня работает в таком режиме, где учителя перегружены и дать необходимое детям в ситуации дефицита кадров она не может. У родителей и детей есть запрос на то, чтобы как можно меньше учиться в школе и дальше бежать и получать недополученное», — пояснил глава профсоюза.
Проблему перегруженного расписания можно попытаться решать через родительские комитеты, но учебные заведения зачастую находятся в безвыходной ситуации, подчеркнул Казаков.
«Расписание составляется в соответствии с СанПиНами, согласно которым сложные предметы должны чередоваться с более легкими. Влиять на график могут родительские советы или комитеты, но родители заняты, и редко кто хочет в этом участвовать. Дело совсем не в этом. Физика может стоять в расписании шестым предметом из-за того, что учителей просто не хватает. Школа готова даже платить штрафы за несоответствие СанПиНу. Теоретически родители могут куда-то обратиться, и придет проверка. Но это системная проблема, она не лежит на поверхности. Дело совершенно не в том, что учителя бестолковые и не могут составить расписание. Проблема глубокая, и ее нужно решать реальными изменениями в образовании, связанными с финансированием и устранением дефицита кадров», — заключил педагог.
Последние пять лет учителя из школ уходят в частное преподавание и единственное, что пока спасает школы от массового перетока педагогов в репетиторство, это 56 дней отпуска, стаж и иногда хороший коллектив, рассказал НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
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