Дети и родители остро реагируют на нагрузки в школе, так как у них есть запрос на то, чтобы недополученные в классах знания получать в другом месте. Об этом НСН заявил председатель профсоюза «Учитель», учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков.

Школьники подвергаются серьезным перегрузкам, заявил в пресс-центре НСН исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба. Самые сложные предметы, по его словам, часто стоят в расписании шестым уроком. В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала десятки сообщений с жалобами родителей и учеников на избыточное количество уроков. Многие не понимают, как при таком графике успевать посещать секции и кружки, а также готовиться к экзаменам с репетиторами.

Казаков отметил, что современная школа не может дать все необходимые ребенку знания, поэтому дети и родители ориентированы на всевозможное дополнительное образование, отметил Казаков.

«После окончания уроков в школе дети продолжают учиться дальше: ходят к репетиторам, на дополнительное образование… Школа сегодня работает в таком режиме, где учителя перегружены и дать необходимое детям в ситуации дефицита кадров она не может. У родителей и детей есть запрос на то, чтобы как можно меньше учиться в школе и дальше бежать и получать недополученное», — пояснил глава профсоюза.