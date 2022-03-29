Крым, «денацификация» и нейтралитет: Что готовит четвертый раунд переговоров России и Украины
В Турции пройдет четвертый очный этап российско-украинских переговоров, однако значительного прогресса от них не ждут ни эксперты, ни сами участники.
Российско-украинские переговоры в Стамбуле пройдут во вторник, 29 марта. Об этом накануне рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российская делегация уже направилась в Турцию. При этом представитель Кремля, следуя взятому ранее курсу на немногословность, не стал раскрывать подробностей грядущей встречи.
«Сам факт, что переговоры в очном формате было решено продолжить, — это важно, безусловно. Но пока мы по-прежнему придерживаемся линии на неразглашение каких-либо деталей, связанных с переговорами. Считаем, что это может лишь навредить переговорному процессу», — заявил Песков.
Известно, что встреча пройдет в Стамбуле, в президентском дворце «Долмабахче». Отмечается, что она будет закрыта для журналистов. При этом изначально стороны называли разные даты для встречи: глава российской делегации Владимир Мединский указывал 29-30 марта.
«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта», - отметил представитель российской стороны.
А украинская делегация «перенесла» встречу на день раньше и заявляла о 28-29 марта.
«Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта. Подробности позже», — сообщил член украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Арахамия.
Очередной раунд переговоров начнется в 10 утра, добавил позже Арахамия.
Это станет уже четвертым этапом личных переговоров двух стран с начала военной спецоперации России на Украине. После трех разговоров в очном формате, единственным ощутимым результатом которых стал ряд гуманитарных коридоров из зоны активных боевых действий, эксперты осторожны в прогнозах относительно исхода встречи в турецкой столице.
Еще 25 марта глава российской делегации пожаловался, что стороны в ходе переговоров представителей России и Украины фактически топчутся на месте. По его словам, позиции сближаются только по второстепенным вопросам.
Американское издание Financial Times со ссылкой на четыре близких к переговорщикам источника передает, что Россия больше не требует «денацификации» и «демилитаризации» Украины. Как уже стало известно ранее, основными точками схождения для сторон переговоров является нейтральный статус Украины, ее разоружение и гарантии невступления в НАТО.
При этом спорным моментом, по данным корреспондентов FT, по-прежнему остается правовой статус Крыма и Донбасса. Украинские власти, как передает издание, по-прежнему не готовы признать Крым в составе России, однако готово обсуждать «отказ от силовой деоккупации» полуострова.
В свете этих событий неудивительно, что продвижения по теме встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским нет. О том, что личный разговор между двумя президентами пока что невозможен, 28 марта сообщил Песков.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что планирует в очередной раз провести телефонные переговоры с Путиным. Как рассказала официальный представитель французского МИД Анн-Клэр Лежандр, беседа запланирована на 29 марта. Она напомнила, что у французского лидера «уже состоялась серия продолжительных разговоров с президентом России».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Минфин выплатил $102 млн по суверенным евробондам
- Эксперты заявили о возможном сокращении 2 млн рабочих мест в России
- Эрдоган заявил о готовности Турции организовать встречу Путина с Зеленским
- Минстрой заявил о снижении цен на стройматериалы в России
- Международный союз биатлонистов приостановил членство России и Белоруссии
- Из-за землетрясения в Якутии произошло обрушение на шахте
- СМИ: Роскомнадзор проверит качество блокировки запрещенных сайтов
- Опрос: Более 40% выпускников вузов хотят получать от 50 тысяч рублей
- Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами
- Клишас усомнился в перспективах расследования ООН случаев пыток пленных на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru