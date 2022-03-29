Крым, «денацификация» и нейтралитет: Что готовит четвертый раунд переговоров России и Украины

В Турции пройдет четвертый очный этап российско-украинских переговоров, однако значительного прогресса от них не ждут ни эксперты, ни сами участники.

Российско-украинские переговоры в Стамбуле пройдут во вторник, 29 марта. Об этом накануне рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российская делегация уже направилась в Турцию. При этом представитель Кремля, следуя взятому ранее курсу на немногословность, не стал раскрывать подробностей грядущей встречи.

«Сам факт, что переговоры в очном формате было решено продолжить, — это важно, безусловно. Но пока мы по-прежнему придерживаемся линии на неразглашение каких-либо деталей, связанных с переговорами. Считаем, что это может лишь навредить переговорному процессу», — заявил Песков.
«Иногда скандалы»: Как проходят переговоры делегаций России и Украины

Известно, что встреча пройдет в Стамбуле, в президентском дворце «Долмабахче». Отмечается, что она будет закрыта для журналистов. При этом изначально стороны называли разные даты для встречи: глава российской делегации Владимир Мединский указывал 29-30 марта.

«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта», - отметил представитель российской стороны.

А украинская делегация «перенесла» встречу на день раньше и заявляла о 28-29 марта.

«Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта. Подробности позже», — сообщил член украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Арахамия.

Очередной раунд переговоров начнется в 10 утра, добавил позже Арахамия.

«Нулевые переговоры!»: Помехой миру между Россией и Украиной назвали «тиски США»

Это станет уже четвертым этапом личных переговоров двух стран с начала военной спецоперации России на Украине. После трех разговоров в очном формате, единственным ощутимым результатом которых стал ряд гуманитарных коридоров из зоны активных боевых действий, эксперты осторожны в прогнозах относительно исхода встречи в турецкой столице.

Еще 25 марта глава российской делегации пожаловался, что стороны в ходе переговоров представителей России и Украины фактически топчутся на месте. По его словам, позиции сближаются только по второстепенным вопросам.

Американское издание Financial Times со ссылкой на четыре близких к переговорщикам источника передает, что Россия больше не требует «денацификации» и «демилитаризации» Украины. Как уже стало известно ранее, основными точками схождения для сторон переговоров является нейтральный статус Украины, ее разоружение и гарантии невступления в НАТО.

При этом спорным моментом, по данным корреспондентов FT, по-прежнему остается правовой статус Крыма и Донбасса. Украинские власти, как передает издание, по-прежнему не готовы признать Крым в составе России, однако готово обсуждать «отказ от силовой деоккупации» полуострова.

Крым, Донбасс и нейтралитет: Украина расширила круг тем для переговоров с Кремлем

В свете этих событий неудивительно, что продвижения по теме встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским нет. О том, что личный разговор между двумя президентами пока что невозможен, 28 марта сообщил Песков.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что планирует в очередной раз провести телефонные переговоры с Путиным. Как рассказала официальный представитель французского МИД Анн-Клэр Лежандр, беседа запланирована на 29 марта. Она напомнила, что у французского лидера «уже состоялась серия продолжительных разговоров с президентом России».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыСтамбулУкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры