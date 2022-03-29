Макрон поговорит с Путиным 29 марта
Французский лидер Эммануэль Макрон планирует в очередной раз провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщают «Известия».
Беседа запланирована на 29 марта, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Франции Анн-Клэр Лежандр.
По словам министра, у французского лидера «уже состоялась серия продолжительных разговоров с президентом России».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в дискуссиях с Россией не использовал бы слова, какие позволил себе высказать в отношении российского лидера Владимира Путина глава Белого дома Джо Байден.
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