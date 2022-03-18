Мединский: Киев и Москва сблизились по вопросу нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО
Глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский сообщил, что стороны «максимально сблизили» позиции по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО.
Также, по его словам, Киев и Москва находятся «на полпути» по согласованию вопроса демилитаризации Украины.
Мединский отметил, что не может раскрывать детали продолжающихся переговоров.
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Он добавил, в этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс.
Самая сложная ситуация на переговорах связана с «денацификацией», сказал Мединский. По его словам, Киев уверен, что на Украине нет никаких нацистских образований.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию вокруг Украины. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе беседы российский лидер заявил, что украинская сторона выдвигает всё новые нереалистичные предложения, стремясь затянуть переговорный процесс.
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