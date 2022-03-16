«Нулевые переговоры!»: Помехой миру между Россией и Украиной назвали «тиски США»

Украина давно согласилась бы с нейтральным статусом и могла договориться о мире с Россией, если бы не влияние США, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что нейтральный статус Украины сейчас всерьез обсуждается на переговорах в увязке с требованиями России о гарантиях безопасности. Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский признал, что его стране «не войти» в НАТО.