«Нулевые переговоры!»: Помехой миру между Россией и Украиной назвали «тиски США»

Для окончания демилитаризации Украины нужен месяц, а денацификация займет годы, сказал НСН Василий Корчмарь

Украина давно согласилась бы с нейтральным статусом и могла договориться о мире с Россией, если бы не влияние США, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что нейтральный статус Украины сейчас всерьез обсуждается на переговорах в увязке с требованиями России о гарантиях безопасности. Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский признал, что его стране «не войти» в НАТО.

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«Если бы украинская власть была свободна от тисков США, давно бы уже договорились. Что бы им стоило сказать: "Всё, мы соглашаемся быть нейтральной страной, подписываем договор о перемирии, обязуемся то-то, денацификация и демилитаризация", но этого нет, и настроения на это тоже нет. Поэтому, пока не завершится спецоперация, нельзя говорить, когда и где представители Украины подпишут документ о перемирии», - сказал Корчмарь.

По его мнению, Киев затягивает переговоры и лавирует, чувствуя поддержку США.

«Нейтральный статус может определиться после завершения боевых действий, когда перестанут гибнуть люди и украинская власть будет иметь на это полномочия. Сейчас у них полномочий нет, потому что за спиной стоят хозяева, США. Цель переговоров - затянуть время, чтобы дать вооруженным силам Украины возможность перегруппироваться и подтянуть оружие и, может быть, добровольцев из-за рубежа», - пояснил чрезвычайный и полномочный посланник в отставке.

При этом он назвал «нулевыми» продолжающиеся российско-украинские переговоры.

«Прошли уже несколько раундов переговоров. То, что было достигнуто по гуманитарным коридорам, выполнили? Нет. Значит, переговоры оказываются беспредметными. Бросается в глаза состав украинской делегации, учитывая дипломатический этикет, полномочий у нее фактически нет, это видно по итогам каждого раунда. В ситуации, когда идут боевые действия, такие переговоры – нулевые», - посетовал Корчмарь.

Он считает, что демилитаризацию Украины можно завершить за месяц, а вот на денацификацию могут потребоваться годы.

«Сначала надо будет решить первую задачу, это демилитаризация Украины. После того, как нынешняя украинская власть признает поражение, можно будет говорить о каких-то договоренностях. Для окончания операции по демилитаризации нужен примерно месяц. А потом начнется денацификация, но это вопрос очень сложный, потребуется немало времени. В Германии 12 лет проводилась такая ежедневная работа после Второй мировой войны. Здесь же будет очень сложно, это новые учебники, новые учителя, администрация, принятие закона о запрете идеологии неонацизма и все остальное. Это целый процесс, который займет не один год. Дело даже не в признании ДНР, ЛНР или Крыма, а в том, какие успехи будут достигнуты на этапе демилитаризации и в ликвидации всех этих националистических организаций», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
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Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович высказал мнение, что мирное соглашение может быть заключено не позднее начала мая, а, может быть, и гораздо быстрее - в течение одной-двух недель.

Со своей стороны, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин говорил «Радиоточке НСН», что прекращение спецоперации возможно только после достижения Россией ее главных целей. Речь идет о денацификации, демилитаризации Украины, ее нейтральном статусе, а также об отмене закона, который запрещает в стране русский язык, пояснил он.

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ФОТО: РИА Новости
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