«Иногда скандалы»: Как проходят переговоры делегаций России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, вышедшем в ночь с 22 на 23 марта, прокомментировал ход переговоров с Россией. По его словам, процесс шаг за шагом идет вперед. При этом ранее он уже отмечал, что переговоры идут ежедневно в онлайн-формате, это подтверждали и в России.

«Сложно? Очень. Временами скандально, но мы шаг за шагом идем вперед», — заявил президент.

Зеленский также выразил благодарность «всем международным посредникам, которые борются за Украину».

При этом накануне представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что переговоры идут медленнее, чем хотелось бы. По его словам, о каких-то результатах по этому процессу говорить рано.

Зеленский также предположил, что по основным договоренностям с Россией будет проведен общеукраинский референдум. Однако политологи в России отметили, что референдум по статусу Крыма, ДНР и ЛНР может стать одним из способов для Украины выиграть время для получения новых поставок оружия от Запада, поэтому Кремль не пойдет на такой шаг.