«Иногда скандалы»: Как проходят переговоры делегаций России и Украины
Переговоры между РФ и Украиной идут напряженно и не всегда результативно, однако процесс продвигается вперед, сообщают стороны.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, вышедшем в ночь с 22 на 23 марта, прокомментировал ход переговоров с Россией. По его словам, процесс шаг за шагом идет вперед. При этом ранее он уже отмечал, что переговоры идут ежедневно в онлайн-формате, это подтверждали и в России.
«Сложно? Очень. Временами скандально, но мы шаг за шагом идем вперед», — заявил президент.
Зеленский также выразил благодарность «всем международным посредникам, которые борются за Украину».
При этом накануне представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что переговоры идут медленнее, чем хотелось бы. По его словам, о каких-то результатах по этому процессу говорить рано.
Зеленский также предположил, что по основным договоренностям с Россией будет проведен общеукраинский референдум. Однако политологи в России отметили, что референдум по статусу Крыма, ДНР и ЛНР может стать одним из способов для Украины выиграть время для получения новых поставок оружия от Запада, поэтому Кремль не пойдет на такой шаг.
Схожее мнение высказывал и Песков. По его словам, проведение референдума по статусу Крыма, ДНР и ЛНР может навредить процессу переговоров, так как есть риск его затягивания.
Подробности и предварительные договоренности сторон, участвующих в спецоперации, тоже пока недоступны рядовым россиянам и украинцам. Кремль не предает огласке детали переговоров делегаций России и Украины и дату следующего раунда очных встреч, так как это может навредить процессу.
Переговоры делегаций России и Украины должны проходить в «режиме тишины», потому что любое стороннее заявление может навредить переговорному процессу, заявил член фракции «Единая Россия», зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Сейчас любое неосторожное слово может навредить переговорному процессу. [Пресс-секретарь президента] Песков правильно сказал, что нужно соблюдать некий "режим тишины" при проведении переговоров», - сказал Швыткин.
В общих чертах, обсуждения касаются нейтрального статуса Украины, а также статуса ДНР, ЛНР и Крыма. Накануне Зеленский заявил о готовности обсудить тему Крыма и Донбасса на встрече с главой России Владимиром Путиным. По его словам, эти темы он готов поднимать «на первой же встрече» с российским лидером. Зеленский назвал данные вопросы актуальными и важными для Киева.
Глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский сообщил, что стороны «максимально сблизили» позиции по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО. Также, по его словам, Киев и Москва находятся «на полпути» по согласованию вопроса демилитаризации Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, со своей стороны, заявил еще 19 марта, что США «держат за руку» делегацию Украины на переговорах с Россией, не позволяя Киеву соглашаться даже на минимальные требования России.
«Но тем не менее процесс идет», - подтвердил глава МИД РФ.
Переговоры представителей России и Украины могут продлиться несколько недель, заявил ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире Bloomberg TV.
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