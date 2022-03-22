Крым, Донбасс и нейтралитет: Украина расширила круг тем для переговоров с Кремлем

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить тему Крыма и Донбасса на встрече с главой России Владимиром Путиным. По его словам, эти темы он готов поднимать «на первой же встрече» российским лидером, так как они являются актуальными и важными для Киева.

«Но я уверен, что это решение будет не в эту встречу», — заявил украинский президент в интервью телеканалу «Суспильне». Ранее Зеленский заявил, что возможные компромиссные соглашения с Россией должны быть вынесены на референдум с участием украинского народа.

Однако 21 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому «пока нечего фиксировать», и идея об их встрече является преждевременной.

«Для того чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров», - подчеркнул представитель Кремля.

Со своей стороны, Зеленский считает, что провал переговорного процесса между Киевом и Москвой приведет к Третьей мировой войне. Это убеждение украинский лидер неоднократно повторял в интервью западным СМИ.