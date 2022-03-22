Крым, Донбасс и нейтралитет: Украина расширила круг тем для переговоров с Кремлем
Украина готова обсуждать с Россией статус Крыма и Донбасса на переговорах, которые переместились в онлайн и ведутся, по сообщениям сторон, почти непрерывно.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить тему Крыма и Донбасса на встрече с главой России Владимиром Путиным. По его словам, эти темы он готов поднимать «на первой же встрече» российским лидером, так как они являются актуальными и важными для Киева.
«Но я уверен, что это решение будет не в эту встречу», — заявил украинский президент в интервью телеканалу «Суспильне». Ранее Зеленский заявил, что возможные компромиссные соглашения с Россией должны быть вынесены на референдум с участием украинского народа.
Однако 21 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому «пока нечего фиксировать», и идея об их встрече является преждевременной.
«Для того чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров», - подчеркнул представитель Кремля.
Со своей стороны, Зеленский считает, что провал переговорного процесса между Киевом и Москвой приведет к Третьей мировой войне. Это убеждение украинский лидер неоднократно повторял в интервью западным СМИ.
18 марта глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский сообщил, что стороны «максимально сблизили» позиции по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО. Эти пункты (вместе с признанием Крыма российским) являются крайне значимыми для российской стороны, тогда как Украина требует немедленного прекращения огня, перемирия и гуманитарных коридоров для вывоза мирных жителей.
Мединский добавил, в этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. При этом самая сложная ситуация, по словам Мединского, связана с «денацификацией» Украины. По его словам, Киев уверен, что на Украине нет никаких нацистских образований.
Эксперты уверены, что если сторонам удастся договориться о статусе Крыма, а также ДНР и ЛНР, это станет огромным прорывом, так как большого успеха переговорный процесс до сих пор не имел. Несмотря на то, что первые встречи российской и украинской делегаций состоялись уже 28 февраля, а затем в марте прошли еще два очных разговора (3 и 7 марта), стороны ни разу не прекращали огонь. Кроме того, в городах и селах Украины плохо работают гуманитарные коридоры.
В настоящий момент переговорный процесс полностью перешел в видеоформат. Главы МИД обеих стран подтвердили, что работа идет беспрерывно, а внутри делегаций сформированы рабочие группы.
Несмотря на жесткую позицию на переговорах, Москва на 23 марта запросила голосование в СБ ООН по своему проекту гуманитарной резолюции по Украине. Согласно документу, Совет безопасности призывает «к прекращению огня, достигнутому путем переговоров, для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц».
Также отмечается, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.
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