Новый раунд переговоров Москвы и Киева состоится 29-30 марта
Очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций состоится 29-30 марта.
Об этом сообщил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский в своем Telegram-канале.
«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта», - сообщил представитель Российской стороны.
По данным участника делегации Киева Давида Арахамии, встреча состоится в Турции. Об этом он написал на странице в Facebook (компания-владелец Meta признана в России экстремистской организацией).
«Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта. Подробности позже», — сообщил Арахамия.
Ранее политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.
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