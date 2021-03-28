Уйти, чтобы вернуться. Пашинян придумал формальную отставку с поста премьера Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен формально уйти в отставку, чтобы провести в стране внеочередные парламентские выборы. Об этом он заявил на встрече с жителями Армавирской области страны в воскресенье, 28 марта.

«Да, в ближайшее время, в апреле я подам в отставку, не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы. За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра», - заявил Пашинян.

Ранее координатор оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян заявил, что его сторонники будут бороться, чтобы Пашинян ушел с поста главы премьер-министра Армении де-факто.