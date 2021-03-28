Уйти, чтобы вернуться. Пашинян придумал формальную отставку с поста премьера Армении
Политологи назвали в эфире НСН назвали политического конкурента премьер-министра Армении Николы Пашиняна.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен формально уйти в отставку, чтобы провести в стране внеочередные парламентские выборы. Об этом он заявил на встрече с жителями Армавирской области страны в воскресенье, 28 марта.
«Да, в ближайшее время, в апреле я подам в отставку, не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы. За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра», - заявил Пашинян.
Ранее координатор оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян заявил, что его сторонники будут бороться, чтобы Пашинян ушел с поста главы премьер-министра Армении де-факто.
Политолог Андраник Мигранян в эфире НСН назвал вероятного соперника Николы Пашиняна в борьбе за должность главы правительства Армении.
«У оппозиции есть кандидат в премьеры – Вазген Манукян. Это первый премьер Армении, в 1991 году. Первый успешный министр обороны во время первой карабахской войны. До прихода Никола Пашиняна он был председателем общественного совета. Это наподобие российской Общественной палаты. Если он сформирует правительство от 17 оппозиционных партий, если присоединится армия, то будет не военный переворот, а временное правительство для подготовки выборов. Потому что доверия к Пашиняну нет», - указал Мигранян.
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН рассказал о главной проблеме политического кризиса в Армении.
«Развитие возможно разное. Главная проблема в Армении в том, что в стране нет объединенной оппозиции, которая может принять властные полномочия», - отметил Искандарян.
Армянский премьер, опасаясь острого развития ситуации, высказался за усиление Объединенной группировки войск Вооруженных сил РФ и Армении, роль которой выросла в связи с недавним вооруженным конфликтов в Нагорном Карабахе.
«Мы должны в предстоящей работе, обсуждениях, переговорах подумать над усилением группировки, как важнейшего элемента обеспечения региональной безопасности», - цитирует заявление Пашиняна РИА Новости.
Профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире НСН напомнил, что мнение о необходимости усиления российского присутствия в Армении высказывалось давно.
«Это сделано, чтобы вопросы безопасности, которые возникли после этой войны (между Арменией и Азербайджаном – прим. НСН), были радикально сняты при одновременном усилении армянской армии, которая могла бы самостоятельно защищать собственные позиции.
Вопросы о том, какая страна осталась главным бенефициаром в результате нагорнокарабахского конфликта, остаются. По мнению ряда экспертов, Россия недостаточно укрепила свое присутствие в регионе», - пояснил эксперт.
Напомним, подписание соглашения Азербайджана, Армении и России о прекращении войны в Карабахе спровоцировало уличные протесты в Ереване. Противники соглашения в ночь на 10 ноября ворвались в здание правительства и парламента, избив спикера. Следом в центре города прошел митинг. Оппозиционеры потребовали отставки Пашиняна и правительства, а также «спасения проданных предательством земель». Согласно документу, несколько районов переходят под контроль Азербайджана, Ереван и Баку обмениваются пленными, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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