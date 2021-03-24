В Армении отменили военное положение

Парламент Армении отменил военное положение, введенное в стране в конце сентября 2020 года из-за войны в Карабахе, передает ТАСС.

Военное положение в Армении ввели 27 сентября в связи с обострением армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Также в республике была объявлена всеобщая мобилизация.

Главы России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали трёхстороннее соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. По его условиям, в регионе разместятся российские миротворцы, а Баку и Ереван обязаны прекратить военные действия и обменяться военнопленными.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:Военное ПоложениеАрменияНагорный Карабах
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