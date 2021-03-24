В Армении отменили военное положение
Парламент Армении отменил военное положение, введенное в стране в конце сентября 2020 года из-за войны в Карабахе, передает ТАСС.
Военное положение в Армении ввели 27 сентября в связи с обострением армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Также в республике была объявлена всеобщая мобилизация.
Главы России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали трёхстороннее соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. По его условиям, в регионе разместятся российские миротворцы, а Баку и Ереван обязаны прекратить военные действия и обменяться военнопленными.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 457 / сут.
Умерли
95 818+427 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 860 / сут.
- ФСБ задержала в Сочи лицеиста, который планировал теракт
- Китай ограничил прием рыбной продукции из РФ из-за коронавируса
- Сергунина: все российские регионы стали партнерами сервиса Russpass
- В Армении отменили военное положение
- В Роспотребнадзоре выделили новый вариант южноафриканского штамма COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru